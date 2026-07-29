Rechazo masivo a la FIFA por su plan de inversión privada

Diferentes Confederaciones y Federaciones reaccionaron al plan de la FIFA de crear una empresa para gestionar la Copa del Mundo y otros eventos, que ofrecerá atraer inversores externos: la FIFA Forward Enterprise (FFE).

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) señaló que sólo tuvo conocimiento de este asunto a través de informaciones de prensa y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa.

La FIFA tiene previsto crear una filial de 20 mil millones de dólares Reuters

“Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso. Compartimos la decepción de muchos dentro de nuestra región y del futbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier debate con los órganos de gobernanza y las partes interesadas pertinentes”, señaló la Concacaf en un comunicado.

"Como dirigentes del futbol, somos los custodios del juego. Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y cada federación miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte.

Cada decisión que tomamos debe estar guiada por la buena gobernanza, procesos sólidos y una administración responsable a largo plazo”, afirmó.

Las Confederaciones coincidieron en que las decisiones requieren una participación previa y exhaustiva Reuters

La FIFA tiene previsto crear una filial de 20 mil millones de dólares para gestionar el Mundial y otros eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20 por ciento en ella a inversores externos.

LA AFC SE MUESTRA DECEPCIONADA POR EL PLAN DE LA FIFA

La AFC afirmó que reconoce la importancia de “explorar enfoques innovadores”, pero se mostró decepcionada por el hecho de que se anunciara una propuesta tan significativa antes de que la confederación tuviera la oportunidad de examinar el plan.

“Este tipo de iniciativas deben basarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y consulta significativa”, señaló.

"Las decisiones que puedan redefinir el futuro comercial y financiero del futbol requieren una participación previa y exhaustiva de las confederaciones, las federaciones miembro y otras partes interesadas pertinentes antes de que se presente cualquier propuesta a los órganos decisorios correspondientes”, añadió.

"La AFC cree firmemente que todas las partes interesadas deben disponer de información suficiente y del tiempo adecuado para evaluar la propuesta en su totalidad, incluidas sus implicaciones en materia de gobernanza, jurídicas, comerciales y estratégicas", agregó.

En Francia consideran que el plan de la FIFA plantea muchas preguntas Reuters

EN FRANCIA: “PLANTEA MUCHAS PREGUNTAS”

La reacción negativa se extendió también a los organismos rectores de cada país. El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, afirmó que su organización tampoco había sido informada.

“Dada su orientación —concretamente, según tengo entendido, la incorporación de fondos de inversión a una entidad comercial junto a la FIFA—, es obvio que plantea muchas preguntas”, declaró en la emisora de radio francesa Inter.

“Sobre todo porque nosotros, las federaciones miembro, no hemos participado y carecemos de la información concreta necesaria para pronunciarnos sobre asuntos que son claramente fundamentales para el futuro del futbol”, indicó.

LA FA RECLAMA TRANSPARENCIA

La Federación Inglesa de Futbol (FA) declaró que “desconocía por completo” la propuesta y que no disponía de detalles sustantivos.

“A juzgar por la escasa información de que disponemos, nos preocupa profundamente la falta de un proceso y de gobernanza que haya llevado a esta situación, así como el contenido y los principios que, al parecer, se esconden tras ella”, señaló la FA.

“Cuando la propuesta se dé a conocer de forma completa y transparente, tal y como ha prometido ahora la FIFA, dejaremos claras nuestras opiniones y haremos más comentarios al respecto”, añadió.

LA UE: “NO TOQUEN NUESTRO DEPORTE”

La Unión Europea (UE), en un mensaje en X del comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, señaló: “Estas propuestas plantean cuestiones importantes respecto al derecho de competencia (...) Dentro de las competencias que le atribuyen los tratados, la Comisión Europea examinará estas propuestas con atención (...) No toquen nuestro deporte”.

JAVIER TEBAS: “NO SON PATRIMONIO PERSONAL DE INFANTINO”

“Las competiciones y los derechos comerciales de FIFA no son patrimonio personal de Infantino. Quien mezcla política, disciplina, dinero y poder sin transparencia no puede liderar nada. Infantino no es la solución a la gobernanza de FIFA. Es el problema”, indicó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

BLATTER: “GRAVE PREJUICIO AL FUTBOL”.

“La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha adquirido una dimensión financiera que causa un grave perjuicio al futbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”, Sepp Blatter.