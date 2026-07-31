¡Se le cae el negocio! Renuncia la mano derecha de Infantino por venta del Mundial

La FIFA atraviesa un nuevo episodio de tensión interna. Carlos Cordeiro, uno de los principales asesores del presidente Gianni Infantino, presentó su renuncia en medio de la polémica por la propuesta de crear una empresa subsidiaria que administre los torneos más importantes del organismo con participación de inversionistas privados.

La dimisión ocurre en un momento de creciente inconformidad dentro del futbol internacional, donde distintas confederaciones y asociaciones han cuestionado la transparencia y el alcance del proyecto impulsado por la dirigencia de la FIFA.

¿Por qué renunció Carlos Cordeiro a la FIFA?

En una carta dirigida a Gianni Infantino, Cordeiro dejó clara su postura al expresar su desacuerdo con la iniciativa. Además, aseguró que no participó en el desarrollo de la propuesta y advirtió que representa "un mal negocio para el futuro del futbol", al considerar que podría comprometer la gobernanza y la esencia de las competencias organizadas por el máximo organismo del balompié mundial.

La salida de Cordeiro representa un golpe significativo para Infantino, ya que era uno de sus colaboradores más cercanos y tuvo un papel clave en la organización de la Copa del Mundo de 2026. Su renuncia también alimenta las dudas sobre el respaldo interno que existe hacia el proyecto.

El rechazo a la iniciativa continúa aumentando entre diversos actores del futbol mundial, quienes defienden que torneos como la Copa del Mundo deben permanecer bajo el control de la FIFA y de sus asociaciones miembro, sin la intervención de capital privado.

Mientras tanto, la FIFA enfrenta una presión cada vez mayor para replantear la propuesta, transparentar el proceso y recuperar la confianza de las confederaciones y federaciones afiliadas.