Romina Hinojosa hará historia en el Tour de Francia Femenil; la novia de Isaac del Toro representará a México

La historia de amor de Romina Hinojosa e Isaac del Toro tendrá un nuevo capítulo en las carreteras de Francia. Apenas unos días después de que el ciclista bajacaliforniano conquistara el tercer lugar del Tour de Francia y el maillot blanco como el mejor joven de la competencia, ahora será el turno de la mexicana de escribir su propio nombre en la historia.

Hinojosa fue confirmada por el Lotto-Intermarché Ladies para disputar el Tour de France Femmes avec Zwift 2026, convirtiéndose en la primera ciclista mexicana en tomar la salida de la prueba más importante del calendario femenino.

La carrera, que se disputará del 1 al 9 de agosto, reunirá a las mejores corredoras del mundo y representa el escenario más prestigioso del ciclismo femenino, el equivalente al Tour de Francia que durante tres semanas paraliza al deporte.

Mientras Isaac del Toro conquistaba Francia durante julio, Romina Hinojosa estuvo cerca de él en algunos momentos del recorrido. La ciclista mexicana acompañó al corredor del UAE Team Emirates-XRG en varias etapas y celebró desde la meta el histórico resultado del mexicano, quien terminó tercero en la clasificación general y conquistó el maillot blanco, reservado para el mejor joven del Tour.

Ahora los papeles cambian.

Será Isaac quien siga a distancia la aventura deportiva de su pareja, que afrontará el mayor reto de su carrera profesional.

Más allá de la relación sentimental que ambos mantienen, los dos representan la nueva generación del ciclismo mexicano, una camada que comienza a abrir espacios en las competencias más importantes del planeta.

¿Quién es Romina Hinojosa?

Originaria de Tampico, Tamaulipas, Romina Hinojosa, de 23 años, es una de las ciclistas mexicanas con mayor proyección internacional.

Su crecimiento la llevó a competir desde muy joven en Europa, donde encontró un calendario más competitivo y la posibilidad de desarrollarse como escaladora y corredora para pruebas por etapas.

En 2026 fichó por el Lotto-Intermarché Ladies, equipo belga de categoría UCI Women's ProTeam, el segundo nivel del ciclismo profesional femenino, pero con acceso a las principales competencias mediante invitaciones.

Su convocatoria al Tour representa el momento más importante de su trayectoria. El Lotto-Intermarché Ladies apuesta por talento joven

El Lotto-Intermarché Ladies nació este año tras la integración de las estructuras femeninas de Lotto e Intermarché, dos proyectos históricos del ciclismo belga.

Aunque no pertenece al Women's WorldTour, el equipo recibió una invitación para disputar el Tour de France Femmes gracias a su crecimiento deportivo y al desarrollo de jóvenes corredoras.

La escuadra busca consolidarse como un proyecto de formación con presencia internacional y una fuerte apuesta por talentos emergentes.

La alineación para el Tour estará integrada por Romina Hinojosa, Linda Riedmann, Sandrine Tas, Sterre Vevloet, Dina Boels, Marieke Meert y Elisabeth Ebras.

Un momento histórico para el ciclismo mexicano

La presencia de Romina Hinojosa en el Tour de France Femmes marca un nuevo paso para el ciclismo nacional.

Durante décadas, México apenas tuvo representación esporádica en las grandes competencias europeas. En cuestión de semanas, dos mexicanos competirán en los escenarios más importantes del deporte.

Isaac del Toro ya confirmó que puede pelear por el podio del Tour de Francia masculino.

Ahora Romina buscará abrir el camino para las mujeres mexicanas en una carrera que cada año gana mayor prestigio y visibilidad.

¿Cuántas etapas tiene el Tour de Francia femenil?

El Tour de France Femmes avec Zwift 2026 se disputará del 1 al 9 de agosto, tendrá 9 etapas, recorrerá 1,175 kilómetros, comenzará en Lausana (Suiza) y terminará en Niza (Francia). Por primera vez en su historia incluirá el ascenso al Mont Ventoux, que apunta a ser la etapa reina.

Etapa 1

1 de agosto

Lausana (Suiza) – Lausana (Suiza)

137 km

Perfil: Llana, aunque con repechos en el circuito final.

Favorita para velocistas con buena capacidad para superar pequeñas cotas.

2 de agosto

Aigle – Ginebra (Suiza)

149 km

Perfil: Llana

Oportunidad para un sprint masivo.

3 de agosto

Ginebra (Suiza) – Poligny (Francia)

157 km

Perfil: Media montaña

Primera jornada con opciones para fugas y cambios en la clasificación general.

4 de agosto

Gevrey-Chambertin – Dijon

21 km

Contrarreloj individual

Día clave para las especialistas y las aspirantes al título.

5 de agosto

Mâcon – Belleville-en-Beaujolais

140 km

Perfil: Quebrado

Final ideal para corredoras explosivas.

6 de agosto

Montbrison – Tournon-sur-Rhône

153 km

Perfil: Media montaña

Jornada de desgaste antes de la alta montaña.

7 de agosto

La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux

144 km

Alta montaña

Considerada la etapa reina de la edición 2026.

8 de agosto

Sisteron – Niza

175 km

Perfil: Llano con terreno ondulado

La etapa más larga de la carrera.

9 de agosto

Niza – Niza

99 km

Alta montaña

Última oportunidad para definir la clasificación general.

Datos del recorrido

1 al 9 de agosto de 2026.1,175 km.18,795 metros.9.3 llanas, 3 de media montaña, 2 de alta montaña y 1 contrarreloj individual.Suiza y Francia.