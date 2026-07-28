Crudo relato de Plaxico Burress: ¿Por qué jugar en los Jets se sintió como en su tiempo en prisión?

El exreceptor estrella de la NFL, Plaxico Burress, ha generado un terremoto mediático al comparar la atmósfera de los New York Jets con su experiencia en prisión.

Durante una reciente entrevista en The Joint Venture Show con Lil Wayne y Craig Carton, el héroe del Super Bowl XLII confesó que la sensación de derrota en las instalaciones del equipo neoyorquino era idéntica a la que sintió el día que ingresó a la cárcel tras su polémico incidente con armas en 2008.

Al ser cuestionado sobre cuál de las dos vivencias había resultado peor, el exjugador sentenció que ambas sensaciones eran similares, explicando que el primer día que pisó la cárcel se sintió como un perdedor, y que experimentó exactamente ese mismo sentimiento cada día que cruzó la puerta de las instalaciones de los Jets:

Ambas son un poco similares, porque cuando entré a la cárcel en mi primer día, me dije: 'maldición, eres un jodido perdedor'. Y tuve exactamente la misma maldita sensación cada día que crucé la puerta con los Jets".

La gloria del Super Bowl XLII y el declive de una estrella de la NFL

La cruda declaración de Burress contrasta drásticamente con su estatus de leyenda en Nueva York, pero con el equipo rival. Seleccionado en la primera ronda del Draft del 2000, Plaxico se consolidó como uno de los receptores más dominantes de su era, acumulando cuatro temporadas de más de 1,000 yardas.

Su mayor hito deportivo ocurrió con los New York Giants, con los que fue el autor del touchdown definitivo tras atrapar un pase de anotación de Eli Manning a falta de 35 segundos, lo que arrebató el invicto a los New England Patriots en el recordado campeonato de la temporada 2007.

Sin embargo, su brillante carrera se vio interrumpida en 2008 tras un incidente en un club nocturno de Nueva York, donde se disparó accidentalmente en la pierna con una pistola no registrada, derivando en una condena de dos años en prisión. Tras cumplir 20 meses de sentencia, los New York Jets le abrieron las puertas y le dieron una segunda oportunidad para la temporada 2011.

A nivel individual, Burress demostró que seguía siendo un receptor competitivo, registrando 45 recepciones, 612 yardas y 8 touchdowns. Pese a su buen rendimiento, el equipo neoyorquino finalizó con un récord mediocre de 8-8 y quedó fuera de los playoffs, una frustración colectiva que, según sus recientes palabras, alimentaba diariamente esa sensación de derrota que hoy asimila con su tiempo tras las rejas.

Plaxico Burress fue uno de los receptores más destacados de su época en la NFL. Reuters

Estadísticas de Plaxico Burress: Números de una carrera en la NFL

Para comprender el impacto de su legado deportivo antes y después de su paso por la cárcel, esta es la radiografía numérica de su trayectoria profesional:

Temporada Regular

Partidos jugados: 148 partidos (138 como titular).

148 partidos (138 como titular). Recepciones: 553 atrapadas.

553 atrapadas. Yardas por recepción: 15.4 yardas de promedio por cada atrapada.

15.4 yardas de promedio por cada atrapada. Yardas aéreas: 8,499 en total.

8,499 en total. Touchdowns: 64 anotaciones recibidas.

64 anotaciones recibidas. Atrapada más larga: 85 yardas.

Postemporada (Playoffs)

Partidos jugados: 11 partidos (todos como titular).

11 partidos (todos como titular). Recepciones: 46 atrapadas.

46 atrapadas. Yardas totales: 688 yardas aéreas.

688 yardas aéreas. Touchdowns: 2 anotaciones (incluyendo el touchdown del campeonato en el Super Bowl XLII).

¿Cuáles fueron los principales logros de Plaxico Burress en la NFL?