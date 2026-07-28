México llega a 7 medallas en Tiro con Arco en Juegos Centroamericanos

México ya rebasó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La selección mexicana de Tiro con Arco consiguió este martes 28 de julio, dos preseas de plata y un bronce en la modalidad compuesto individual.

En la rama femenina, Ana Hernández se colgó la primera medalla de la jornada, después de vencer a la venezolana Ana Mendoza 144-143 para hacerse del bronce.

Maya Becerra se llevó la medalla de plata tras caer contra la colombiana Sara López por 147 a 145 Mexsport

Por su parte, Maya Becerra se llevó la medalla de plata tras caer contra la colombiana Sara López por 147 a 145.

En la rama varonil, Rodrigo González sumó otra plata al caer ante el puertorriqueño Jean Pizarro. El duelo fue muy parejo en los cinco juegos, terminando 144, por lo que se tuvo que resolver en muerte súbita.

En Tiro con Arco, México suma un total de siete medallas: dos oros, cuatro platas y un bronce.

Para la jornada de este miércoles, nuestro país podrá aumentar la cosecha de medallas cuando se disputen las finales de recurvo, con lo que pondrá fin a las competencias en esta disciplina.

Colombia totaliza cinco medallas: 2 de oro, 2 de plata y bronce, para ser segundo en Tiro con Arco.