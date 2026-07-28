¿Cuándo y dónde se correrá el XIV Gran Premio Histórico de la Ciudad de México?

La nostalgia y la adrenalina también serán combustible este 16 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la celebración del XIV Gran Premio Histórico de la Ciudad de México.

Más de 300 vehículos clásicos y deportivos fueron inscritos para esta tradicional carrera que albergará el AHR, la cual, promete experiencias familiares a un costo accesible.

Francisco Name, promotor del deporte motor en nuestro país y presidente de la Productora Impulmax, compartió su emoción por el anuncio del evento desde las instalaciones del restaurante Hacienda de los Morales.

“Definitivamente el premio histórico es un evento de nostalgia, es un evento histórico. Es un homenaje a tantas décadas de competencia que ha tenido el hombre en el planeta.

“Veremos autos desde la década de los 20 cerrando con un gran premio para autos deportivos exóticos, modelos importantes que en unos años se convertirán en los autos de colección destacados en el mundo y precisamente entre los autos deportivos modernos y los autos deportivos de colección dejamos un hueco para los autos que todavía no son añejos”, mencionó en entrevista con Excélsior.

Sobre la experiencia en el AHR, Francisco Name añadió que “tendremos a partir de las 10 de la mañana el reconocimiento de pista en el que prácticamente ingresarán a pista todos los autos y posteriormente a las 11:30 de la mañana tendremos el gran premio, una competencia diferente cada 30 minutos. Aquí el público no solamente nos ve en pista, podrán acudir al paddock y a la explanada OCESA para ver los autos en exhibición”.

Francisco Name, Presidente de la Productora Impulmax. Christian Mendoza/Excélsior

Su hijo y reconocido piloto mexicano Pancho Name también compartió el entusiasmo que se vive en un Gran Premio Histórico de la Ciudad de México.

"Es un evento que tiene de todo. Puedes ver la historia, hay muchos eventos estáticos al ver los autos estacionados, disfrutarlos, escucharlos en dinámico con sus motores prendidos, podrán escuchar las primeros motores de los Ford T hasta la sinfonía de los Hypercar que son espectaculares, esta oportunidad ha hecho que el Gran Premio Histórico se convierta en uno de los favoritos de las asociaciones de automóviles y de los aficionados. Algunos afortunados podrán subirse a estos autos para dar una vuelta en el autódromo", explicó Name, quien se alista para correr en el Coahuila 1000.

Pancho Name, piloto mexicano de rally y off-road. Christian Mendoza/Excélsior

CDMX abraza al deporte motor

Entre los preparativos del XIV Gran Premio Histórico de la Ciudad de México resalta el fortalecimiento de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo (FEMADAC), entidad en la que también celebran competencias como el GP México de la F1 y la Fórmula e.

"Somos la autoridad federada que regulamos y sancionamos al deporte automotriz mexicano, sancionamos y procuramos los eventos y éste es famoso internacionalmente hablando, desde el 2009 se empezó a hacer, se detuvo por pandemia y después por reencarpetamiento del autódromo, es un evento familiar. La experiencia que se vive en este Gran Premio es única, pueden ver de manera estática los autos, conocerlos de cómo salieron de fábrica. Tenemos en meses posteriores la F1 a fin de octubre, la Fórmula e el siguiente año, son eventos muy importantes que vienen a México", explicó Enrique Vila Gil, presidente de la FEMADAC, en charla con Excélsior.

La presentación del XIV Gran Premio Histórico de la Ciudad de México contó con la presencia de Martín González, director de calidad y certificación turística de la Secretaría de Turismo, Lic. Germán Uribe, presidente de la Comisión Nacional Vintage, Rafael Ontiveros Lara, director del Gran Premio Histórico, Marco Rodríguez, director de marketing de Grupo IUSA, y Erick de la Riva, General Manager de Motul México.

Precios del Gran Premio Histórico

Luego del anuncio de una nueva edición del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México, el portal de la boletera tiene en venta boletos general ($324.75 a los $413.00), general con paddock ($1,054.00) y suites con alimentos ($2,294).

El impacto de un clásico

Tras confirmarse la participación de clubes de renombre, como Jaguar y Porsche, el Lic. Germán Uribe, presidente de la Comisión Nacional Vintage, se refirió al primer impacto que generan estos bólidos en las nuevas generaciones.

"Verlo rodando es ir entendiendo cada década, cada marca, cada auto con su característica, vermeos Ford-A que en su momento era una maravilla de la tecnología y llegaremos a los Hypercar, tendremos todas las décadas de ingenierías y vamos a entender. Los niños pueden verlo en TV o en juguete en el súper, pero verlo en físico genera un impacto en el niño y genera el gusto de la afición.

"Existe la nostalgia de mi 'padre o mi abuelo tenían este coche'. Pero lo espectacular es verlos circulando, es poco común en la ciudad porque es complicado, entonces tener esta oportunidad es emocionante e incluso escuchar sus motores, es la parte importante de la nostalgia de los autos clásicos.