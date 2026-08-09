Morelia y Cancún se unen para seguir protestando en Liga Expansión

La inconformidad por la desaparición del ascenso y descenso continúa creciendo en la Liga de Expansión MX y ahora los jugadores de Atlético Morelia y Cancún FC se unieron para protagonizar una nueva protesta, esta vez antes de su enfrentamiento del Apertura 2026 y sin interrumpir las acciones dentro de la cancha.

Los 22 futbolistas titulares de ambos equipos dejaron momentáneamente de lado su condición de rivales y se reunieron para la tradicional fotografía previa al partido. Sin embargo, la imagen fue distinta: varios jugadores aparecieron de espaldas a las cámaras, mientras otros decidieron cubrirse la boca con las manos.

El gesto se convirtió en un nuevo mensaje contra la eliminación definitiva del ascenso y descenso en el futbol mexicano, una medida que quedó oficializada dentro del reglamento de competencia para el torneo Apertura 2026.

La fotografía fue posteriormente publicada en las redes sociales de Cancún FC, amplificando una protesta que ha ido creciendo entre los integrantes de la división de plata y que ahora encontró una forma de realizarse sin afectar directamente el desarrollo de los encuentros.

La manera elegida tampoco resulta casual. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol ya había advertido sobre posibles sanciones para quienes realicen manifestaciones durante el tiempo activo de juego, por lo que los clubes y futbolistas han buscado alternativas pacíficas para mantener visible su inconformidad antes del silbatazo inicial.

La Liga de Expansión levanta la voz

El descontento alrededor de la categoría también aumentó después de las declaraciones de Mikel Arriola, comisionado de la FMF, quien reiteró que la Liga de Expansión es una “liga de desarrollo”, en medio de las críticas generadas por mantener cerrado el camino deportivo hacia la máxima categoría.

La protesta conjunta de Atlético Morelia y Cancún FC agregó una imagen particular al reclamo: los futbolistas de los dos clubes aparecieron juntos y enviaron el mismo mensaje antes de enfrentarse sobre el terreno de juego.

Roberto Galán, guardameta español del Atlético Morelia, también se sumó a las manifestaciones y pidió que la inconformidad llegue a las tribunas. El portero hizo un llamado para que los aficionados de todos los equipos de la Liga de Expansión acudan a los estadios vestidos con camisetas negras durante la Jornada 3.

“Que se llenen las pantallas de esta camiseta negra, que sea vuestra manera de aportar a esta causa”, señaló el arquero de 23 años, quien invitó a los seguidores de todos los equipos de la categoría a participar en la manifestación pacífica.

La decisión sobre el ascenso y descenso permanece plasmada en el reglamento del Apertura 2026, pero las protestas continúan encontrando nuevas formas de hacerse visibles. Esta vez fueron Atlético Morelia y Cancún FC los que, antes de competir por los puntos, decidieron colocarse del mismo lado en el reclamo.