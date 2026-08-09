Muere Don Nelson, leyenda que revolucionó la NBA desde los banquillos

Don Nelson, cinco veces campeón de la NBA como jugador y uno de los entrenadores más influyentes en la evolución del basquetbol moderno, falleció a los 86 años, dejando una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas entre la duela y los banquillos.

La familia del miembro del Salón de la Fama del Basquetbol Naismith Memorial confirmó su fallecimiento y señaló que Nelson pasó sus últimos días acompañado por familiares y amigos. Su legado quedó marcado tanto por los campeonatos obtenidos con los Boston Celtics como por una carrera como entrenador en la que acumuló 1,335 victorias en temporada regular.

Nelson dirigió durante 31 temporadas en la NBA a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks, con balance de 1,335 triunfos y 1,063 derrotas. Durante años fue el entrenador con más victorias en la historia de la liga hasta que Gregg Popovich superó su marca en marzo de 2022.

El entrenador participó además en 18 postemporadas, aunque nunca consiguió conquistar el campeonato desde el banquillo. Su récord en playoffs terminó en 75 victorias y 91 derrotas.

Un campeón antes de convertirse en entrenador

Antes de construir su legado como estratega, Don Nelson tuvo una carrera de 14 temporadas como jugador, las últimas 11 con los Boston Celtics, franquicia con la que conquistó cinco campeonatos de la NBA.

Los Celtics retiraron su número 19 en 1978, reconocimiento a un jugador que terminó su trayectoria con promedios de 10.3 puntos y 4.9 rebotes después de participar en 1,053 encuentros de temporada regular.

Nelson comenzó prácticamente de inmediato su carrera como entrenador. Tras retirarse se incorporó como asistente de los Milwaukee Bucks para la campaña 1976-77 y apenas 15 partidos después fue promovido al puesto principal.

Fue ahí donde comenzó a desarrollar el estilo que terminaría siendo conocido como “Nellieball”, una propuesta poco convencional que priorizaba alineaciones pequeñas, ritmo y versatilidad, conceptos que décadas después se convertirían en elementos habituales dentro de la NBA.

Tres veces Entrenador del Año

Nelson recibió tres veces el premio al Entrenador del Año, en 1983, 1985 y 1992. Con Milwaukee solamente quedó fuera de los playoffs dos veces en 11 temporadas y conquistó siete títulos consecutivos de la División Central.

Después tuvo dos etapas con los Golden State Warriors, además de un breve paso por los New York Knicks.

Sin embargo, una de sus mayores aportaciones fuera de la cancha ocurrió con los Dallas Mavericks, organización a la que ayudó a transformar desde finales de la década de los noventa.

Nelson tuvo un papel fundamental en las operaciones que llevaron a Dallas a Dirk Nowitzki y Steve Nash, dos futuros integrantes del Salón de la Fama que terminarían transformando la franquicia y convirtiéndose en figuras fundamentales de una nueva generación de la NBA.

También dirigió en dos ocasiones el Juego de Estrellas y estuvo al frente del llamado Dream Team II, que conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial FIBA de 1994.

Una influencia que sobrevivió a sus victorias

Don Nelson nunca ganó un campeonato como entrenador, pero su influencia fue mucho más allá de los resultados. Su disposición para experimentar con posiciones, tamaños y sistemas ofensivos rompió con varias de las convenciones que dominaron la liga durante décadas.

Los Warriors lo describieron tras su fallecimiento como un visionario que veía el basquetbol de manera diferente y cuya filosofía ayudó a abrir camino para generaciones posteriores de jugadores y entrenadores.

Tras alejarse definitivamente de los banquillos, Nelson se retiró a Maui, Hawái, donde vivió en una propiedad de 22 acres y desarrolló distintos proyectos empresariales. Después de los incendios forestales que golpearon la isla en 2023, puso algunas de sus propiedades de alquiler a disposición de familias que habían perdido sus hogares.

Nelson murió siendo el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, pero también como uno de los personajes que ayudaron a modificar la manera en que se juega y se piensa el basquetbol.