Lucas Digne consigue su regreso al PSG

Lucas Digne, hasta ahora en el Aston Villa, se comprometió para las próximas tres temporadas con el Paris Saint-Germain, anunció este domingo el club ganador de las dos últimas Ligas de Campeones.

El PSG está contento de anunciar el regreso de Lucas Digne", escribió el club de la capital francesa en su cuenta de la red social X.

"Estoy especialmente impresionado por la evolución que ha experimentado el club en los últimos años. Estoy deseando empezar este nuevo capítulo y poner toda mi experiencia al servicio del equipo", declaró Digne, citado en el comunicado del PSG.

Formado en el Lille, debutó allí como profesional en 2011, antes de pasar en 2013 al propio PSG, donde estuvo dos temporadas, hasta que en 2015 abandonó el futbol francés e inició su periplo internacional.

Ante la falta de tiempo de juego en el Parque de los Príncipes, fue cedido a la Roma en el curso 2015-2016 y después pasó por el FC Barcelona (2016-2018), el Everton (2018-2022) y el Aston Villa (2022-2026).

En ese último club se proclamó campeón de la Europa League en mayo.

En París, Digne llega como teórica alternativa al portugués Nuno Mendes, indiscutible en el lateral izquierdo.

Internacional francés con 64 partidos disputados con los Bleus, Digne estuvo en el reciente Mundial de Norteamérica a las órdenes de Didier Deschamps.

Digne es el tercer fichaje del mercado de pretemporada del PSG, tras el joven arquero italiano Alessandro Longoni (18 años) y otro internacional francés, Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco.

BFG