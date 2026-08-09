Representante se deslinda del fallido trato de América y Cruzeiro por Brian Rodríguez 

El representante Edgardo Lasalvia se desmarcó de la polémica que envuelve la caída del fichaje del uruguayo Brian Rodríguez, actual futbolista del América, con el Cruzeiro de Brasil.

Vía redes sociales con su agencia Talent Management Associates, el ‘Chino’ Lasalvia hizo énfasis por la transferencia que se vislumbraba de 10 millones de dólares.

“Ante las falsas afirmaciones que se han difundido públicamente en las últimas horas, vinculando mi situación personal con la eventual transferencia de Brian Rodríguez al Cruzeiro Esporte Clube, considero necesario expresarme y aclarar los hechos. Las versiones difundidas carecen de sustento y afectan directamente mi nombre, mi honor y mi reputación personal y profesional”.

En Sudamérica y México trascendió una supuesta petición del representante por transferir su comisión a cuentas bancarias con diversos conceptos en paraísos fiscales.

“Por ese motivo, comparto públicamente este comunicado, en el que dejo expresada mi posición ante lo sucedido y me reservo el derecho de tomar las acciones que correspondan frente a quienes hayan difundido información falsa”.

El América y el Cruzeiro llegaron a un acuerdo por la transferencia del ‘Rayito’; sin embargo, de manera abrupta el club brasileño indicó formalmente que no continuarían con el proceso para hacerse de los servicios del volante charrúa.

Al no explicar el Cruzeiro las razones, la polémica con el representante tomó fuerza mediática. Antes de la Copa del Mundo 2026, Brian Rodríguez recibió una ostentosa oferta desde Qatar. El representante presionó por su venta, pero las pretensiones no convencieron a la directiva del América.

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Por otro lado, el ‘Chino’ Lasalvia retomó en un amplio comunicado su postura sobre las acusaciones de irregularidades fiscales.

“Niego categóricamente la existencia de irregularidad financiera, fiscal o de cualquier otra naturaleza de mi parte que haya incidido o podido incidir en la eventual transferencia de futbolista Brian Rodríguez al Cruzeiro.

“Es absolutamente falso que dicha operación se haya frustrado por cuestiones vinculadas a mi situación financiera o por la existencia de una causa penal abierta en mi contra. Tales extremos de total y absoluta falsedad, así como las verdaderas circunstancias que determinaron que la operación no se concretara, podrán ser corroborados con las propias autoridades del Cruzeiro”.

Al momento, una oferta sigue al acecho de Brian Rodríguez. El Vasco da Gama, de acuerdo con medios brasileños, se lanzó a la carga por sus servicios.