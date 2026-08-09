Del Sub 20 a la Libertadores; Flamengo abre la puerta a Diego Reyes

Diego Reyes podría pasar en cuestión de días de disputar el Campeonato Sub 20 con México a tener la posibilidad de aparecer en la Copa Libertadores. El delantero de 18 años fue registrado por Flamengo para disputar la fase final del torneo continental, pese a que todavía no ha debutado con el primer equipo del conjunto brasileño.

Flamengo decidió incluir al mexicano entre los cinco futbolistas de sus categorías juveniles registrados para afrontar los octavos de final. Junto con Reyes aparecen Lorran, João Vitor, Isaac Gomes y Luiz Guilherme, quienes podrán ser considerados por el cuerpo técnico durante la eliminatoria.

El atacante surgido del América llegó a Brasil en marzo, después de que las Águilas acordaron un préstamo con Flamengo hasta diciembre. Su proceso se ha desarrollado hasta ahora exclusivamente en las categorías juveniles, donde ha tenido continuidad en el Campeonato Brasileño Sub 20, pero sin recibir todavía la oportunidad de estrenarse con el plantel principal.

Diego Reyes ha disputado 17 encuentros con la filial brasileña y todavía no registra goles. Su último partido antes de incorporarse a la Selección Mexicana fue el pasado 5 de julio frente al Botafogo, previo a concentrarse con el combinado nacional para disputar el Campeonato Sub 20.

Una oportunidad inesperada en la Copa Libertadores

El registro de Reyes representa un paso importante dentro de su primera experiencia fuera del futbol mexicano. Aunque su inclusión en la lista no garantiza que tendrá minutos, ahora estará habilitado para ser considerado por Flamengo en uno de los torneos de clubes más importantes del continente.

Flamengo disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. La ida se jugará el miércoles 12 de agosto en el Estadio Mineirão, mientras que la vuelta está programada para el miércoles 19 en el Maracaná.

Diego Reyes, sin embargo, tendrá primero que concluir su participación con México antes de regresar a Brasil. Su presencia en alguno de los encuentros de la eliminatoria dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y de su reincorporación al club, por lo que su registro abre la posibilidad, pero no asegura su debut en la competencia.

Antes de la Libertadores, Diego Reyes va por el título con México

México, con Diego Reyes entre sus opciones, disputará hoy la final del Campeonato Sub 20 ante Estados Unidos en el Estadio Banorte. El conjunto mexicano llegará al partido por el campeonato con los dos grandes objetivos del torneo ya asegurados: el boleto al Mundial Sub 20 y la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Diego Reyes buscará así cerrar su participación con la Selección Mexicana levantando el título antes de regresar a Brasil, donde le espera una oportunidad que no tenía al comenzar el torneo: pasar del Campeonato Sub 20 a estar disponible para jugar la Copa Libertadores con Flamengo.