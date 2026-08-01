¡Romina Hinojosa hace historia para México durante Etapa 1 del Tour de Francia femenino!

Convirtiéndose en la primera ciclista mexicana en ser parte del Tour de Francia femenino, Romina Hinojosa hizo historia para el país entero al aparecer en la Etapa 1, recorrido de 138 kilómetros que terminó conquistando la neerlandesa Lorena Wiebes.

En el arranque de la quinta edición del Tour de Francia femenino, Romina Hinojosa -novia de Isaac del Toro- escribió su nombre en la historia del ciclismo mexicano al convertirse en la primera representante azteca en la justa.

Con banderas de México desplegándose a lo largo del recorrido, la nacida en Tampico de 23 años, concretó uno de los más grandes objetivos de un ciclista, siendo parte del Tour de Francia enfundándose en los colores del Lotto Intermarche Ladies y formar parte de una de las 147 participantes de un Tour de Francia que jamás ha sido conquistado en dos ocasiones por una misma ciclista.

La Etapa 1 del Tour de Francia 2026 se llevó a cabo de Lausanne a Lausanne, recorrido de 138 kilómetros que pasó por Côte de Châbles, Côte de Villars-le-Comte y Côte de Vulliens, superando una jornada de 3 horas, en donde la neerlandesa Lorena Wiebes logró hacerse con el maillot amarillo y proclamarse como líder de la jornada al frenar el reloj en 3 horas 29 minutos y 11 segundos.

Romina Hinojosa quedó lejos de los puestos de honor, ya que la mexicana finalizó su participación a +04’00’’ de la líder y enfocándose en la Etapa 2.

¿Cuándo y dónde ver la Etapa 2 del Tour de Francia femenino 2026?

La Etapa 2 del Tour de Francia femenino 2026 se llevará a cabo este domingo 2 de agosto, recorrido que está compuesto por una distancia de 147.9 kilómetros que se llevará a cabo de Aigle a Geneve.

La Etapa 2, de 9 que habrá en esta edición, se podrá sintonizar a través de:

TV de paga: ESPN 3.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Disney+.

Horario de la Etapa 2: 07:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Recorrido de la Etapa 2 correspondiente al Tour de Francia Femenino 2026. Captura de pantalla

BFG