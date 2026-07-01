Roja de Folarin Balogun desata regalo de un millón de dólares en pizzas

La tarjeta roja que recibió Folarin Balogun no sólo complicó el partido de selección de Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina. También activó una de las campañas publicitarias más llamativas del Mundial de la FIFA 2026.

Antes del torneo, Domino's Pizza lanzó una promesa poco común. Si algún jugador de Estados Unidos era expulsado durante la Copa del Mundo, la empresa regalaría un millón de dólares en pizzas a sus clientes. La apuesta parecía improbable hasta que Balogun dejó a su equipo con 10 hombres en los dieciseisavos de final ante Bosnia.

El delantero abrió el marcador al filo del descanso con su tercer gol del torneo, después de que un despeje de la defensa bosnia terminara en sus pies. Fue una noche de contrastes para el atacante, que incluso había celebrado un gol anulado por fuera de lugar con el famoso gesto de "The Silencer", popularizado por LeBron James.

Todo cambió al minuto 64. En una disputa por el balón, Balogun pisó el tobillo de Tarik Muharemovic. El árbitro brasileño Raphael Claus dejó seguir la jugada, pero tras revisar la acción en el VAR modificó su decisión y mostró la tarjeta roja directa.

La expulsión no sólo obligó a Estados Unidos a disputar el resto del encuentro con un futbolista menos. También puso en marcha la promoción de Domino's, que ahora distribuirá más de 60 mil pizzas medianas gratuitas, un premio valorado en aproximadamente un millón de dólares.

La campaña fue concebida como una estrategia de mercadotecnia para acompañar la participación de Estados Unidos en el Mundial, aunque terminó convirtiéndose en una consecuencia inesperada de una acción disciplinaria. Lo que para Balogun significó una noche de contrastes, para miles de aficionados representó una cena gratis.

¿Cómo reclamar una de las pizzas gratis de Domino's?

La promoción estará disponible únicamente para clientes en Estados Unidos. Domino's anunció que regalará más de 60 mil pizzas medianas a través de su aplicación y de su sitio web, hasta agotar existencias, como parte de la campaña activada por la expulsión de Balogun.