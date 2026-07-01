¿FIFA protegió a Messi?: Explotan tras la tarjeta roja a Balogun por 'planchazo'

La polémica arbitral en el Mundial 2026 estalló luego de la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun, quien se marchó del campo al minuto 63 por un planchazo similar al que Lionel Messi protagonizó en la Jornada 1 cuando Argentina venció a Argelia… y en donde el ’10’ de la Albiceleste se marchó sin tarjeta ni revisión en el VAR.

Estados Unidos venció sin problema a Bosnia y consiguió su boleto hacia los Octavos de Final en donde se verá las caras ante Bélgica, solo que la noche no pudo terminar siendo redonda, ya que Florian Balorun terminó por ver la tarjeta roja al propinarle un planchazo a Tarik Muharemović.

Folarin Balogun dejó a Estados Unidos con un hombre menos desde el minuto 63. Reuters

Pese a que en primera instancia el silbante no mostró la cartulina roja, el árbitro Raphael Claus acudió al monitor del terreno de juego y terminó expulsando al delantero estadounidense, desatando la molestia de aficionados y comparando con una jugada similar en donde el protagonista fue Lionel Messi.

En el planchazo propinado por el ’10’ de la Selección de Argentina, el pie terminó más arriba de la pierna del rival y, catalogándolo como un accidente ni el árbitro central ni el VAR solicitaron una revisión para determinar si Lionel Messi tenía que ser expulsado; en ese partido, marcó hat-trick e hizo historia en los Mundiales.

En caso de haber visto la tarjeta roja, Lionel Messi tampoco hubiera podido disputar el compromiso ante Austria correspondiente a la Jornada 2, duelo en el que anotó 2 tantos; de haberse marchado por la expulsión, 4 de sus 6 goles en el Mundial 2026 no habrían tenido cabida.

Hasta el momento, FIFA no se ha pronunciado sobre la posible tarjeta roja al astro argentino -y mucho menos por la de Florian Balogun- sin embargo, la polémica se encuentra desatada en el entorno arbitral durante la parte definitiva de los 16avos de Final.

BFG