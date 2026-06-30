El adiós de un mito: El raudal de récords y los dos destinos que marcan el futuro de LeBron James

LeBron James cerró su etapa de ocho años con Los Angeles Lakers mandando un mensaje en redes sociales sobre su orgullo de haber pertenecido a una de las organizaciones más ganadoras de la NBA, en la que deja un raudal de momentos históricos en la liga.

¡GRACIAS! Realmente un honor llevar el purpura y amarillo mientras intento continuar con la grandeza y los legados que vinieron antes que yo. Espero haber hecho sentir orgullosos a unos cuantos durante mi paso”. LeBron James / Exjugador de Lakers

Con el final de su vínculo, James abre la baraja de posibilidades para el que se presume sea su último equipo en la NBA. Para su temporada 24, se abren las opciones de una segunda vuelta a Cleveland para concluir su carrera donde comenzó todo cuando fue elegido por los Cavaliers con la primera posición del Draft del 26 de junio de 2003.

Otra opción que ha cobrado fuerza con el paso de los días, cuando se especulaba que James dejaría a Lakers, es una mudanza a la bahía para jugar con los Golden State Warriors al lado de Stephen Curry, su némesis hace una década cuando ambos luchaban por el trono del mejor jugador de la liga.

James perdió con los Cavaliers tres de las cuatro Finales de la NBA ante los Warriors entre 2015 y 2018. Siendo su único título con Cleveland el de 2016, cuando volvieron de un 1-3 en contra para ganar en título en siete juegos.

¿Cuáles son las fechas más importantes de LeBron James con Lakers?

Comienza una nueva era en Lakers (9 de julio de 2018)

LeBron James cambió el rumbo de la NBA al firmar un contrato por cuatro años y 153.3 millones de dólares con los Lakers, dejando por segunda ocasión a los Cleveland Cavaliers. Su llegada marcó el inicio de una nueva era de reconstrucción para la histórica franquicia angelina, que buscaba regresar a los primeros planos de la liga.

Campeón en medio de la pandemia de Covid-19 (11 de octubre de 2020)

En una temporada atípica marcada por la pandemia del Covid-19, LeBron lidera a los Lakers a ganar su campeonato 17 al derrotar al Miami Heat en las Finales de la NBA. James fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en ganar dicho galardón con tres franquicias distintas.Máximo anotador de todos los tiempos de la NBA

LeBron superó los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la temporada regular de la NBA. El hito ocurrió en el tercer cuarto de un partido contra el Oklahoma City Thunder en el Crypto.com Arena, deteniendo el juego para una celebración histórica, en la que estuvo presente Kareem Abdul Jabbar.

Empata el récord de más temporadas en la NBA (22 de octubre de 2024)

Con el inicio de la temporada 2024-25 frente a los Minnesota Timberwolves, LeBron debutó en su campaña número 22 en la liga de baloncesto estadounidense. Con esto, empató el récord histórico de más temporadas jugadas que compartía Vince Carter, consolidando una longevidad sin precedentes en el deporte profesional. Un año después se convertiría en el único jugador en la historia con 23 campañas.

Durante el mismo partido inaugural de la temporada 2024-25, LeBron y su hijo, Bronny James, compartieron la duela al mismo tiempo por primera vez en un juego oficial. Este momento histórico se dio en el segundo cuarto del encuentro, cumpliendo uno de los más grandes sueños profesionales y personales de "The King".

Resumen estadístico:

Totales de por vida vs. Etapa con los Lakers

A continuación se detalla el desglose completo de sus números acumulados a lo largo de su trayectoria. Las estadísticas que representan un récord histórico absoluto de toda la NBA se muestran resaltadas en negritas.

Estadística - Totales en su carrera - Totales con los Lakers