Donovan Carrillo y Bad Bunny: sí, los sueños se cumplen

La luz se proyecta sobre el hielo, un espejo gélido. Es la pista sobre la que se enfrenta a la gravedad y la perseverancia moldea la gracia. Para Donovan Carrillo, ese espacio es la prueba viviente de que los sueños se cumplen.

Esa voluntad la reflejó, a nivel global, el boricua Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el domingo pasado. El trabajo trae recompensas, sueños que se hacen realidad.

Creo que nos hace falta a todos los latinos unirnos de manera que podamos seguir expresando este gran orgullo de ser latinos y que nada nos detenga, que demostremos todas nuestras capacidades y todo lo lejos que podemos llegar”, señaló el patinador tapatío.

En un deporte dominado por naciones con décadas de tradición invernal, la bandera de México ondea en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

"Aquí estamos: el único latinoamericano en mi deporte patinaje artístico sobre hielo, portando mi bandera con mucho orgullo y disfrutando...", reflexiona de corazón Donovan, y con la humildad. Su historia hace eco: no importa de dónde vengas, ni cuán improbable parezca la meta, la pasión es la única frontera.

Donovan Carrillo simpatiza con el discurso musical de Bad Bunny. Para el atleta y el famoso cantante, la cultura latina trastoca los esquemas, en Estados Unidos o en Europa, e irrumpe en escenarios gigantes con la identidad por delante. La fe inquebrantable de Donovan, con patines sobre hielo en un país sin una tradición de deportes invernales, le permitió abrirse paso en sitios en los que, se supone, no debería estar.

Creo que mi historia hace gran referencia a todo el mensaje que mandó Bad Bunny en su presentación. Y aquí estamos: el único latinoamericano en mi deporte patinaje artístico sobre hielo, portando mi bandera con mucho orgullo y disfrutando, dándole ese escenario que mi país se merece en esta competencia tan importante para nosotros”.

Y sí, su presencia en Milán-Cortina deja patente la evidencia de un sueño materializado. Sus rutinas representan ese sueño que, gracias a la dedicación, convierte lo aparentemente imposible en una hermosa realidad. Cuando patina sobre el hielo, Donovan Carrillo inspira. Sobre todo a la niñez que sueña con seguir su estela. Y esa es la magia de un sueño cumplido.

Donovan Carrillo regresará a la Ice Skating Arena de la capital de Lombardía el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, para ejecutar su rutina libre.