"¿Qué se busca con tanto abucheo en América? Son injustos con Kevin Álvarez”: Henry Martín

Henry Martín ya vivió en carne propia el repudio espontáneo de la afición del América. El histórico goleador de las Águilas es solidario con Kevin Álvarez y Víctor Dávila que, anoche en el pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia (global 2-1), fueron abucheados, al tiempo que abrieron el debate en redes sociales por su estadía en el equipo.

“Lo que diga muchas veces se malinterpreta, duele, sí. Yo pasé esa situación de abucheos y es durísimo, yo no sé qué se busca con tanto abucheo, sí sé que es meter presión al jugador, tampoco queremos que nos arropen y nos estén aplaudiendo todo, porque cuando hay que exigir, hay que exigir”, planteó enérgico el delantero de las Águilas.

En el empate sin goles, en el Estadio Ciudad de los Deportes, Kevin Álvarez fue el más recriminado por la afición, cuando salió de cambio. En el semblante del lateral derecho fue evidente su frustración. Por ello, Henry Martín reconoció lo importante que es no soltarlo dentro del vestidor.

“Kevin lo sabe, sabe que debe dar más, porque si tiene el carácter para muchas cosas, también para esto. Él llegó aquí, se fue a un Mundial (Qatar 2022) y se enfrentó a grandes jugadores, se lo hemos dicho en la cara, justo ése es el carácter que él debe sacar”, reveló el capitán.

A pesar de la experiencia de Kevin Álvarez, campeón tanto con los Tuzos del Pachuca como con el América, Henry Martín todavía mira de forma paternal al defensor de 27 años.

“En el caso de Víctor Dávila, él ya está un poco más grande, entiende poco más, pero a Kevin lo apoyamos mucho más porque se presentan más fuertes con él (las críticas), a veces sí se considera un poco injusto, no queremos que eso suceda, lo defendemos a muerte, es parte del equipo y estamos de inicio a fin con él”.

De igual manera, el delantero azulcrema aprovechó los micrófonos de la prensa en la previa del Clásico Nacional, para lanzar a los fanáticos del América un mensaje de apoyo.

“A veces uno en la vida no siempre puede estar bien, hay momentos duros, Kevin Álvarez lo está pasando y lo debe afrontar, lo va a lograr, tomará tiempo. Cuánto, no sé, pero lo va a superar y es cuando todos van a estar de vuelta con él”.

Al momento, Kevin Álvarez se mantiene como lateral estelar de las Águilas en Liga MX y Concacaf. En su posición mira competencia esta campaña con el recién llegado Aarón Mejía, lateral derecho procedente de los Xolos de Tijuana.