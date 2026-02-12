Norris invita a Verstappen a dejar la F1 tras sus quejas

Max Verstappen no ocultó su frustración con la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 y este jueves expuso duras críticas a la reglamentación vigente. El piloto de Red Bull aseguró que la esencia de la categoría se está perdiendo debido al excesivo protagonismo de la gestión energética, un factor que, en su opinión, condiciona demasiado la conducción.

Con apenas dos días de test oficiales, los pilotos comenzaron a señalar que es complicado entender la situación de la regeneración y que, incluso, para los aficionados será difícil.

El neerlandés comparó el rumbo actual de la F1 con la Fórmula E, disciplina en la que la eficiencia y el manejo de la energía son determinantes. “Como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad. Y ahora mismo no se puede conducir así”, lamentó el tetracampeón del mundo, visiblemente incómodo con el enfoque técnico actual.

Para Verstappen, el problema no radica únicamente en el rendimiento general del auto, sino en la cantidad de variables que el piloto debe administrar durante la carrera. “Muchas de las acciones que realizas tienen un efecto enorme en el aspecto energético”, explicó. Desde su perspectiva, esto resta naturalidad y espontaneidad a la competencia.

“Un coche ganador no importa si no es divertido de conducir en esta etapa de mi carrera”, señaló, dejando abierta la puerta a nuevos desafíos fuera de la F1.

Norris le responde: “Si quiere jubilarse, puede hacerlo”

Las declaraciones de Verstappen no pasaron desapercibidas y Lando Norris respondió con contundencia. El británico, actual campeón del mundo, aseguró que él sí está disfrutando la nueva etapa técnica de la Fórmula 1.

“Fue muy divertido, realmente lo disfruté”, afirmó Norris. Y fue directo al punto: “Si quiere jubilarse, puede jubilarse”. Para el piloto de McLaren, la categoría siempre evoluciona y adaptarse forma parte del reto.

Norris recordó que los pilotos reciben grandes salarios por competir y minimizó las quejas: “Nos pagan una cantidad estúpida de dinero por conducir, así que realmente no puedes quejarte”.

Además, subrayó que nadie está obligado a permanecer en la parrilla si no se siente cómodo, defendiendo la nueva reglamentación como un desafío técnico atractivo tanto para ingenieros como para pilotos.