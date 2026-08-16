Rinden homenaje a Brian Rodríguez en el Estadio Banorte ¿Despedida del América?  

Brian Rodríguez vivió una tarde especial por su homenaje en el Estadio Banorte. El americanismo lo abrazó fuerte, casi una súplica por su permanencia. El cariño que recibió previo al duelo contra Atlético de San Luis fue notable.

El volante uruguayo fue reconocido por los 150 partidos disputados con el América. Celebró con un jersey especial y la compañía de la plantilla, mientras que los aficionados en el Coloso de Santa Úrsula se lo hicieron saber con ovaciones.

El Rayito es de los favoritos de la afición; sin embargo, la nación azulcrema está en vilo por el futuro inmediato del jugador, pretendido por clubes del extranjero, una constante en cada ventana de transferencias desde su arribo en septiembre del 2022.

"Una historia que se sigue escribiendo... 150 partidos y los que faltan. Muchas felicidades, ¡vayamos por más, Rayo!", celebró el América en sus redes sociales.

Estuvo cerca del Cruzeiro. El acuerdo era cercano a los 10mdd, pero el trato se cayó una vez que el club brasileño informó públicamente el alto a los esfuerzos por hacerse del charrúa. Posteriormente en Brasil cobró fuerza el supuesto interés del Vasco da Gama.

Pero el técnico Guillermo Almada lo contempla, incluso en la Leagues Cup. El estratega es consciente de la calidad del futbolista de 26 años y nacido en Rivera.

En el segundo semestre del 2026, Brian Rodríguez solamente registra un partido y un gol; en la cuarta fecha contra el Atlético de San Luis, fue suplente e ingresó hasta el minuto 60', con la ventaja de dos goles a favor de las Águilas y con otra gran ovación de un público que poco a poco toma calma por su continuidad con los de Coapa.

En la Leagues Cup el 'Rayito' ha tenido más actividad, con tres juegos y dos anotaciones, además de un par de asistencias. El volante perfila clave a los cuartos de final contra el Columbus Crew.