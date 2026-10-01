Memo Ochoa vivirá otra noche especial con la Selección Mexicana; recibirá homenaje 

Honor a quien honor merece. Guillermo Ochoa tendrá un reconocimiento en el cierre de la gira de la Selección Mexicana por Estados Unidos.

El tapatío saldrá del retiro de manera provisional en un homenaje bautizado como "¡Thank You, Memo!", a celebrarse el 6 de octubre, en el duelo amistoso contra la Selección de Chile, en Los Ángeles, California.

La televisora adelantó que Memo Ochoa será celebrado antes y durante el juego contra el conjunto andino. Además se encenderá la antorcha olímpica del Memorial Coliseum en su honor.

De igual manera, trascendió que el surgido de las Águilas del América saldrá del retiro, para disputar minutos de juego bajo el marco tricolor, una titularidad que hoy le pertenece a Raúl 'Tala' Rangel.

Más allá de sus seis convocatorias a Copas del Mundo y el legado que dejó como portero mexicano en Europa, el motivo del reconocimiento de Memo Ochoa se debe a que es el mexicano que acumula más participaciones en juegos organizados por MexTour (38).

La última vez que Guillermo Ochoa se puso los guantes para defender las redes mexicanas ocurrió el 24 de junio, en la fase de grupos del Mundial 2026, contra la Selección de Chequia, al entrar de cambio al minuto 78 por el 'Tala' Rangel; el cotejo lo ganó México por 0-3, en el Estadio Ciudad de México.

El juego ante Chile es el último de la gira por canchas estadounidenses. Al momento, bajo la naciente era del seleccionador Rafa Márquez, la Selección Mexicana hila empates a un gol con Colombia y Perú.

El tercer desafío del Tricolor será este 3 de mayo contra la Selección de Estados Unidos, en el State Farm Stadium, en Arizona.