Luis Ángel Malagón vuelve a la titularidad con América tras casi siete meses

Luis Ángel Malagón volvió a la titularidad con el primer equipo del América después de casi siete meses de ausencia. El guardameta arrancó el partido amistoso ante Cruz Azul este jueves 1 de octubre, como parte de su proceso para recuperar ritmo de cara al cierre del Apertura 2026.

Antes de regresar al primer equipo, el portero ya había tenido actividad con el conjunto Sub-21 de las Águilas. En esos encuentros tuvo actuaciones marcadas por algunos errores que se volvieron virales en redes sociales, aunque posteriormente continuó con su proceso para acercarse nuevamente a la competencia por la titularidad.

La aparición ante Cruz Azul representa un paso más en su regreso después de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses. El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada busca que el guardameta vuelva a sumar minutos antes de la parte decisiva del campeonato.

Malagón se lesionó el 10 de marzo en un partido de Copa de Campeones de Concacaf. Jorge Martinez

¿Desde cuándo no juega Malagón?

Malagón no disputaba un partido con el América desde el 10 de marzo, cuando sufrió una rotura del tendón de Aquiles que requirió una intervención quirúrgica. La lesión interrumpió su participación con el conjunto de Coapa y también tuvo consecuencias en su presencia con la Selección Nacional de México.

El problema físico le impidió formar parte de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026. Su ausencia abrió la puerta para que Raúl “Tala” Rangel asumiera la titularidad en el arco del equipo nacional.

Más de 200 días después de aquel partido, Malagón volvió a colocarse bajo los tres postes del equipo de Coapa. El encuentro frente a Cruz Azul le permitió retomar actividad con el primer equipo y continuar con la preparación para buscar minutos oficiales.

Almada prueba a los Santiagos ante Cruz Azul

El partido amistoso también permitió a Guillermo Almada utilizar como titulares a Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, dos de las incorporaciones realizadas por América para el Apertura 2026.

Los dos defensores se encuentran entre las últimas llegadas al plantel y han atravesado un proceso de adaptación al futbol mexicano. Su participación desde el inicio ante Cruz Azul representa otra oportunidad para que el entrenador observe su funcionamiento dentro del equipo.

Almada tendrá una nueva posibilidad de realizar pruebas el próximo domingo 4 de octubre, cuando América enfrente a Guadalajara. El encuentro servirá para continuar con los ajustes del plantel antes de encarar la segunda mitad del torneo.

Para Malagón, la prioridad será mantener el ritmo adquirido en estos partidos y continuar con su proceso de regreso a la competencia oficial. América tiene como objetivo llegar preparado a la liguilla del Apertura 2026, que será la primera que Almada dispute como entrenador de las Águilas.