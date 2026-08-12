El América apuesta con éxito por prodigios de la MLS

El ojo que ha puesto el América en el futbol de Estados Unidos no ha sido en vano. Entre la dificultad de negociar con clubes sudamericanos por jugadores con precios inflados, las Águilas han encontrado en la Major League Soccer (MLS) elementos que lograron una identidad americanista.

El arribo de Edwin Cerrillo a Coapa hace recordar los casos de éxito al rascar en la MLS. Brian Rodríguez, el mejor ejemplo.

“Es el equipo de mis sueños desde niño, por mi papá, siempre en la carne asada sacábamos la televisión, hacíamos carne asada y, desde que tengo memoria, siempre hemos sido americanistas. Para mí es un sueño hecho realidad”, expresó Edwin Cerrillo, jugador nacido en Texas.

'Rayito' Rodríguez ya es ídolo

El uruguayo fichó con el América en agosto del 2022. Llegó procedente de Los Ángeles FC por aproximadamente 3millones de dólares. Aunque ya contaba con llamados a su selección, la mayor referencia que se tenía del volante era el vestidor compartido con Carlos Vela.

Desde entonces, el ‘Rayito’ se ganó el corazón del americanismo por sus goles y el peligro que genera como volante por izquierda. Hoy, su valor se estima en más de 8mdd.

En cada ventana de fichajes, el charrúa es el objeto de deseo de clubes extranjeros, con cifras que lo posicionan como el futbolista más cotizado de las Águilas y de los mejores extranjeros de la Liga MX.

La jerarquía adquirida con el América lo regresó a la Selección de Uruguay. Pese a los altibajos por lesiones, Brian Rodríguez construyó su camino para cumplir el sueño de jugar el Mundial 2026; los americanistas lo siguieron puntualmente durante el verano.

Títulos con América: 3 Liga MX y 1 Campeones Cup

Brian Rodríguez también tuvo un discreto paso por el futbol europeo antes de jugar en la MLS. Club América

Hermanos dos Santos cumplieron el sueño

El fichaje de los hermanos Dos Santos con el América fue el sueño hecho realidad para la dinastía que comenzó su padre Zizinho, brasileño que hizo historia a lo largo de tres ciclos con las Águilas; fue parte de la denominada “Final del Siglo” que le ganan a las Chivas.

Giovani dos Santos llegó al América en calidad de agente libre en julio de 2019, luego de su paso por LA Galaxy. En cuatro temporadas en la MLS, Gio registró 28 anotaciones y 21 asistencias.

Su formación en el Barcelona, la trayectoria en Europa y con Selección Mexicana también le dieron las credenciales para llegar como estrella al América; en su debut azulcrema se lució con gol y asistencia ante los Xolos de Tijuana (3-1), en el Estadio Banorte.

Lastimosamente el ‘10’ se vio afectado por las lesiones, lo que mermó su protagonismo y su estadía hasta el Clausura 2021, para después contemplar el retiro como futbolista profesional.

La historia fue diferente con Jonathan dos Santos. El también formado en La Masía logró el tributo familiar y personal al ser parte de la era del tricampeonato con el DT André Jardine. Con el brasileño volvió a su mejor nivel, se convirtió en el mejor recuperador durante el 2024 y un referente de la contención junto con Richard Sánchez.

Títulos: 3 de Liga MX y 1 Campeones Cup

Surgidos de la Academia del FC Dallas

El mexico-estadounidense Alejandro Zendejas es un prodigio de la MLS. Se formó en la Academia del Dallas FC, para después dar el salto al profesionalismo con ocho apariciones en MLS y un par en el US Open Cup.

El volante fue captado primero en México por las Chivas, con las que debutó el 6 de agosto de 2016. Jugó a préstamo en la Liga de Ascenso con el Zacatepec (2017-2018) y fue vendido al Necaxa (2020-2022). Posteriormente las Águilas del América negociaron con los Rayos los servicios del volante por 3mdd.

Zendejas no se arrepiente de elegir a Estados Unidos Reuters

Al igual que Zendejas, Edwin Cerrillo vio su formación en el FC Dallas Academy, etapa que le permitió al contención representar a las juveniles de Estados Unidos Sub-20 y Sub-23.

En ese sentido, Cerrillo habló de sus expectativas hacia la afición de las Águilas. "Esperaba a una afición con mucha pasión y con altas expectativas de ganar, exigencias que comparto plenamente, me siento listo para jugar, luchar, competir y, sobre todo, tener el balón y disfrutar cada momento que me toque jugar".