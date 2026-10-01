Rayadas y América se enfrentan en duelo de líderes de la Liga Femenil BBVA

Rayadas y América Femenil se enfrentarán este viernes 2 de octubre en el Gigante de Acero, en un duelo entre las líderes de grupo de la Liga Femenil BBVA. El conjunto capitalino llega invicto y como primer lugar del Grupo B, mientras que las regiomontanas encabezan el Grupo A.

América suma ocho victorias y un empate en el torneo, resultados que le permiten acumular 25 puntos. Rayadas también tiene ocho triunfos, pero perdió ante León en la cuarta fecha, por lo que marcha con 24 unidades en la primera posición de su sector.

La relevancia del encuentro llevó a que forme parte de la programación de televisión abierta. El partido podrá seguirse por Canal 9, además de ViX y las redes sociales de la Liga Femenil. El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas.

Pumas busca afianzarse en los puestos de clasificación. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Pumas y Tigres abren la doble cartelera

Antes del duelo entre Rayadas y América, Pumas y Tigres se medirán en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas, en el primer partido de la jornada 10 que será transmitido por televisión abierta.

Pumas llega después de empatar sin goles frente al Atlante Femenil. Con ese resultado, el equipo capitalino ocupa el cuarto lugar general con 13 puntos y buscará mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

Tigres se encuentra en una situación distinta dentro del Grupo A. Las Amazonas tienen 22 unidades y son segundas de su sector, por lo que una victoria ante Pumas les permitiría colocarse en la primera posición si Rayadas no consigue imponerse al América.

El encuentro también tendrá transmisión por Canal 9 y ViX, además de las plataformas de la Liga Femenil.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 10 de la Liga Femenil?