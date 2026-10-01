Raúl "Tala" Rangel, tres años de ensueño como futbolista profesional

Un día como hoy, pero de 2023, Raúl Rangel, debutó en Primera División. Pero esta historia no es simplemente la de un jugador que acaba de cumplir tres años jugando en el máximo circuito de su país, sino la de un portero al que le cambió la vida en sólo seis torneos.

Hoy, para nadie es extraño escuchar que “Tala” Rangel es el portero titular de la Selección Nacional de México. Tampoco que lo es de uno de los equipos más populares del país, el Rebaño Sagrado, sin embargo, su vida cambió radicalmente aquel 1 de octubre de 2023, cuando le dijeron que debutaría en un partido de liga contra el Toluca, en la cancha del Nemesio Díez.

Dan la charla, dan la alineación, escucho mi nombre y dije, por atención que vas a jugar. Pero al momento de que subimos al camión e íbamos camino al estadio (...) iba como María Magdalena”, recordó Raúl sobre su partido de debut, en entrevista con Claro Sports.

“Me vi realizado en esa parte de que todo lo que yo hice, lo que viví, lo que pasé, valió la pena por ese momento”, explicó.

Una infancia retadora

La infancia del “Tala” fue retadora, se crió con su abuela en Zapotlán, el Grande y según dice, tomó la decisión de trabajar desde pequeño en una ladrillera para aportar a la economía de su hogar.

“Si vives momentos duros desde pequeño, sabes cómo manejar la frustración, entornos difíciles los sabes manejar.

“Yo veía como no alcanzaba el dinero de mi abuela, porque yo crecí con ella. Sentí esa vergüenza por ser varón y simplemente estar en casa y no aportar nada, así que eso fue una decisión propia”.

Cuando la oportunidad se presentó, estuvo listo

Además del trabajo, la “fortuna” también se le ha alineado a Raúl Rangel. En sus primera convocatorias a la Selección Nacional de México estuvo contemplado como segundo portero, detrás de Luis Ángel Malagón, arquero de las Águilas del América.

Hasta que el 10 de marzo, tres meses antes de que comenzara la Copa del Mundo, el portero de las Águilas del América se lesiona en un juego de Copa de Campeones de la Concacaf, ante el Philadelphia Union. Había sufrido una ruptura del tendón de aquiles.

El “Tala” fue titular en los cinco juegos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, por encima del veterano arquero Guillermo Ochoa, quien estaba por disputar su sexto mundial.

“He trabajado mucho mentalmente en esa parte y con el apoyo de todos mis compañeros y profesores. Gracias a Dios he caído en cuenta que tuve la dicha de poder jugar un Mundial, de estar todavía aquí con Chivas jugando y eso es lo que me vale esa madurez que he ganado”, dijo.