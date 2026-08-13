América tambalea en la Leagues Cup; Austin FC se impone en los penaltis 

El América igualó a un gol con el Austin Fc en el cierre de la fase grupal de la Leagues Cup; sin embargo, las Águilas vuelan de regreso a casa con el orgullo un tanto herido, al caer en la tanda de penaltis (6-5), en el Q2 Stadium de Texas; Columbus Crew, el rival en la siguiente ronda.

Kevin Álvarez se encargó de abrir el marcador al arranque del segundo tiempo (47'), con un centro al área que terminó por ser desviado por un rival. El defensor salió en el once titular en su posición habitual, como lateral por derecha.

En el abrumador dominio azulcrema, el Austin respondió con un soberbio golazo. Myrto Uzuni tiro fuera del área al costado izquierdo del meta rodolfo Cota (66'),

Obligados a la tanda de penaltis tras agotar el tiempo regular, el Austin atinó todos sus disparos, con Joseph Rosales, Besard Sabovic, Christian Ramírez, Myrto Uzuni, Jorge Alastuey y Llie Sánchez.

Las Águilas erraron desde el manchón penal por conducto de Cristian Borja; Raphael Veiga, Israel Reyes, Alan Cervantes, Sebastián Cáceres y Kevin Álvarez, los americanistas que acertaron.

América llegó a este duelo con la clasificación matemática a cuartos de final gracias a la combinación de resultados ajenos y su cosecha de dos victorias en el torneo (7 puntos); el Austin Fc gozó de la misma fortuna de mterse a la siguiente ronda entre los mejores cuatro de la tabla de equipos MLS.

Los cuartos de final de la Leagues Cup se disputarán del 25 al 27 de agosto; las Águilas se enfrentarán al Columbus Crew tras quedar en el segundo escalón del sector Liga MX, detrás del León y por encima del Toluca y Monterrey.

El debut águila

Entre las novedades que presentó Guillermo Almada en su once inicial fue el mediocampista Edwin Cerrillo, quien disputó el primer tiempo. En el segundo episodio fue sustituido en la contención por Ícaro.

De esta manera, los fichajes del América ya suman actividad, luego del estreno de Óscar Perea en la Leagues Cup.