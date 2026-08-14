Definidas las fechas y sedes de cuartos de final en la Leagues Cup; México no tendrá partidos 

Méxi co no albergará partidos de los cuartos de final de la Leagues Cup. Las sedes fueron confirmadas por los organizadores tras finalizar la tercera fecha de partidos.

Por el sector de la Major League Soccer, los clasificados fueron Chicago Fire, Austin Fc, Columbus Crew y Real Salt Lake. Y en el bando de Liga Mx, los cuatros clubes que avanzaron, fueron el León, América, Toluca y Monterrey.

De acuerdo con el reglamento, los clubes mexicanos ya tenían estipulado que sus derechos de localía responderían a sedes neutrales. Cabe recordar que en fase de grupos, América y Toluca fueron los únicos equipos que celebraron partidos en sus respectivas casas, el Estadio Banorte y el Nemesio Díez.

"(Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026), los dos clubes elegibles de LIGA MX mejor clasificados — Toluca FC y Club América — obtuvieron derechos de localía para los Cuartos de Final, y sus partidos se disputarán en sedes neutrales. Como CF Monterrey y Club León no cuentan con derechos de localía, sus partidos de Cuartos de Final serán organizados por sus respectivos rivales de MLS".

El América no podrá repetir localía en el Estadio Banorte. Para esta eliminatoria los azulcremas se medirán el 26 de agosto contra el Columbus Crew, en el Dignity Health Sports Park, luego de finalizar segundo en la clasificación de Liga MX. El resto de los duelos, serán: León vs Real Salt Lake, Toluca vs Austin FC y Monterrey vs Chicago Fire.

Así se jugarán los cuartos de final de Leagues Cup. Leagues Cup

Así se jugarán los cuartos de final

MARTES 25 DE AGOSTO

7:30pm LOCAL | 8:30 ET: CF Monterrey vs. Chicago Fire FC

SeatGeek Stadium – Bridgeview, IL

Apple TV

8:30 LOCAL | 10:30 ET: Club León vs. Real Salt Lake

Dick's Sporting Goods Park– Commerce City, Colorado

Apple TV

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

7:45 LOCAL | 10:45 ET: Club América vs. Columbus Crew

Dignity Health Sports Park– Carson, CA

Apple TV | UniMas/TUDN, FS1, TSN 5, Televisa, Imagen TV

8:30 LOCAL | 8:30 ET: Toluca FC vs. Austin FC

Sports Illustrated Stadium– Harrison, NJ

Apple TV | UniMas/TUDN, FS1, TSN 5, Imagen TV