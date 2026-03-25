Revelan al próximo rival de 'Canelo' Álvarez para su gran regreso en septiembre

Saúl 'Canelo' Álvarez saboreó la derrota de forma amarga el pasado mes de septiembre en Las Vegas. Aquella noche, el estadunidense Terence Crawford le arrebató el trono indiscutido de los pesos supermedianos por la vía de la decisión unánime. Después de esa dolorosa caída, el pugilista mexicano pasó por el quirófano para someterse a una cirugía de codo, un obstáculo físico que muchos analistas consideraron como el principio del fin para su carrera. Sin embargo, el orgullo del peleador jalisciense pudo más; sanó sus heridas, regresó al gimnasio con nuevos bríos y trazó un plan maestro para recuperar su lugar en la cima del boxeo internacional.

'Canelo' Álvarez lanzando un golpe a Bivol. Mexsport

El panorama de las 168 libras dio un giro inesperado cuando Crawford decidió colgar los guantes y retirarse en lo más alto de la división. Esta sorpresiva decisión dejó los cinturones vacantes y obligó a las organizaciones rectoras del pugilismo a mover sus piezas rápidamente para encontrar a un nuevo rey absoluto.

EL CMB CONFIRMA AL NUEVO OBJETIVO DEL 'CANELO' ÁLVAREZ

En medio de este reacomodo administrativo, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tomó una decisión contundente para el futuro de la categoría. El organismo verde y oro elevó al francés Christian Mbilli como su nuevo monarca reinante. Automáticamente, el peleador europeo se transformó en el próximo rival y la obsesión principal de 'Canelo' Álvarez. La directiva del consejo boxístico descartó una defensa inmediata ante el campeón interino, Lester Martínez, para darle prioridad absoluta al choque de trenes contra la máxima figura del pugilismo azteca.

Christian Mbilli en la báscula. AFP

Las autoridades deportivas fueron sumamente claras con su postura respecto a esta esperada contienda. "Campeón Actual: Christian Mbilli; Interino: Lester Martínez. El campeón Mbilli defenderá su título hasta septiembre. Le dimos la libertad de buscar la mejor opción para su actividad y vamos a estar hablando", detalló el CMB mediante un comunicado oficial. Con esta luz verde, los promotores iniciaron las gestiones millonarias para armar la que sería la cartelera más atractiva del año.

LA FECHA EXACTA PARA EL REGRESO DE 'CANELO' ÁLVAREZ

Fiel a su costumbre y al clamor de su apasionada afición, el excampeón indiscutido apartó el fin de semana del grito de independencia para su magno retorno a los cuadriláteros. Se reveló que el próximo 12 de septiembre será el día exacto en que el tapatío suba nuevamente al encordado. Esta fecha patria representa un amuleto histórico para el mexicano, quien buscará regalarle a su gente una noche en la que lo vean regresar a lo más alto de su división.

'Canelo' Álvarez levantando el puño derecho. Reuters

Hoy, 'Canelo' Álvarez ya se prepara en su campamento de entrenamiento. Con el codo totalmente recuperado y el hambre de revancha a tope, el jalisciense afina los detalles tácticos para descifrar el estilo de Mbilli. Quedan poco menos de seis meses para la campanada inicial, tiempo suficiente para que el ídolo de Guadalajara prepare los puños y demuestre que su legado todavía guarda páginas gloriosas por escribir. La cacería por el cinturón mundial comenzó de forma oficial.