Canelo lanza su productora y sigue los pasos LeBron James y Lionel Messi en el negocio del contenido

La carrera de Saúl Canelo Álvarez ya no se mide sólo en cinturones. Su siguiente combate ocurre fuera del ring, en una industria donde las historias pesan tanto como los golpes.

El multicampeón mexicano anunció el lanzamiento de Canelo Media, una productora que busca crear un ecosistema de contenido enfocado en deporte, cultura y estilo de vida. Se trata de una plataforma pensada para audiencias globales, con narrativa de acceso íntimo, detrás de cámaras y relatos de interés humano que amplían el impacto de los atletas más allá de su disciplina.

Imita el modelo de LeBron James

La iniciativa lo coloca en una tendencia creciente. Figuras como LeBron James han construido estructuras similares con productoras como SpringHill Company, mientras Lionel Messi ha impulsado proyectos audiovisuales ligados a su imagen y carrera. En el beisbol, Derek Jeter también exploró el terreno de los contenidos con proyectos documentales. Para ellos, el atleta ya no es sólo protagonista, también es narrador y dueño de su propia historia.

En ese camino, el antecedente más sólido es el de Kobe Bryant, quien llevó su visión creativa hasta el cine. Su cortometraje “Dear Basketball” ganó el premio de la Oscar, un punto de inflexión que validó el salto de los deportistas hacia la industria audiovisual con credenciales artísticas.

Canelo Media no caminará sola. El proyecto nace con una alianza estratégica con Box to Box Films, estudio reconocido por transformar el deporte en narrativa global. Su catálogo incluye series como “Formula 1 Drive to Survive”, además de producciones como “Break Point”, “Full Swing” y “Tour de France Unchained”, junto a documentales premiados como “Amy”, “Senna” y “Maradona”.

El acuerdo convierte a ambas compañías en socios de producción para todos los proyectos de entretenimiento del boxeador. La oferta contempla documentales, formatos guionados y sin guion, contenidos de corta y larga duración y especiales en vivo. La ambición es construir una plataforma con base creativa en México, pero diseñada para circular en el mercado internacional.

Estoy súper emocionado de sumar Canelo Media a mi creciente portafolio de negocios. Quiero descubrir historias nunca antes contadas y construir una plataforma líder en deportes y entretenimiento”, dijo Álvarez en un comunicado.

Desde Box to Box, su cofundador Paul Martin definió la alianza como una apuesta de largo plazo, enfocada en narrativas auténticas con resonancia global. El objetivo va más allá del entretenimiento tradicional. Busca instalar al deporte como un vehículo cultural permanente en la era del streaming.

El movimiento llega en un momento clave. El boxeo encuentra en las plataformas digitales una nueva forma de permanencia. Las peleas ya no terminan cuando suena la campana. Continúan en historias que se consumen bajo demanda y que expanden la vida útil de cada figura.

Mientras Canelo afina su próximo combate en septiembre, fuera de los encordados y los gimnasios prepara un golpe mediático.