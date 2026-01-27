"Es un viejo": Excampeón destroza a 'Canelo' Álvarez tras su derrota con Crawford

La carrera de Saúl 'Canelo' Álvarez atraviesa quizás su momento más turbulento. Desde aquella fatídica noche del 13 de septiembre, cuando el tapatío cayó derrotado ante Terence Crawford, el entorno del boxeo se transformó en un tribunal severo para el mexicano. Aquel combate no solo significó una marca negativa en su récord, sino que detonó una serie de cuestionamientos sobre si el ídolo tricolor mantiene todavía las facultades para pertenecer a la élite del pugilismo mundial.

'Canelo' Álvarez con gorra y lentes oscuros. Mexsport

Mientras el peleador se recupera y planea su retorno, las voces críticas aumentaron de volumen. En esta ocasión, el ataque no provino de un rival directo, sino de un colega del gremio: Sergio Mora, excampeón mundial superwélter (2008) y actual analista de DAZN Boxing, quien se le fue a la yugular al mexicano con declaraciones que retumbaron en la industria.

"YA NO ES EL MEJOR LIBRA POR LIBRA": EL DURO ANÁLISIS DE MORA

Para el analista estadunidense, la realidad es ineludible y cruel: el tiempo alcanzó al campeón. Durante su intervención en la plataforma deportiva, Mora no se guardó nada y calificó el estado actual de 'Canelo' Álvarez como el de un atleta en franco declive, atribuyendo esta baja de rendimiento a la inmensa cantidad de batallas acumuladas desde su adolescencia.

A estas alturas, 'Canelo' es un viejo de 35 años. Suma 68 peleas profesionales y boxea desde que tenía 15 años. Ya no puede pelear igual, así que olviden ver al gran libra por libra que fue alguna vez”, sentenció Mora.

El argumento del exboxeador se centra en el desgaste físico natural. Sostuvo que las piernas y los reflejos del tapatío ya no responden con la chispa de antaño, una factura que el cuerpo cobra inevitablemente tras dos décadas de recibir castigo y mantener un entrenamiento de alto rendimiento. Para Mora, la versión dominante de Álvarez quedó en el pasado y lo que vemos hoy es un reflejo lejano de aquella gloria.

EL MIEDO AL NOCAUT Y EL RETORNO EN ARABIA SAUDITA

Otro punto que Sergio Mora resaltó con preocupación es la ausencia de nocauts en las últimas presentaciones del mexicano antes de perder contra Terence Crawford. Según el analista, cuando un peleador deja de buscar finalizar el combate y comienza a retroceder, es síntoma inequívoco de que la prioridad cambió: ya no se trata de destruir al rival, sino de cuidar la integridad propia.

'Canelo' Álvarez sentado en su esquina. Mexsport

“Empiezas a pensar en cruzar la meta, piensas en tu salud”, explicó Mora, sugiriendo que el retiro debería ser una opción a considerar antes de sufrir daños mayores. Esta mentalidad de "supervivencia" en los rounds finales contrasta con la agresividad que caracterizó al mexicano en su mejor época.

Pese a los señalamientos y tras perder sus títulos de las 168 libras, Álvarez ignora las voces que piden su retiro. Después de someterse a una necesaria cirugía en el codo para corregir molestias añejas, el tapatío ya tiene fecha para volver al encordado. Será el próximo 12 de septiembre en el exótico escenario de Riad, Arabia Saudita, bajo el evento “Mexico Against the World”. Allí, Canelo tendrá la obligación de demostrar si Sergio Mora tiene razón o si todavía le queda gasolina en el tanque para callar bocas una vez más.