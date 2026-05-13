MLS 2026: El mexicano Daniel Ríos anota un golazo con el Montreal Impact

El delantero mexicano Daniel Ríos se convirtió en protagonista de la jornada en la Major League Soccer (MLS) al anotar lo que en la MLS han catalogado como un “golazo” en el 2-2 entre el Montreal Impact y el Portland Timbers.

El encuentro, disputado este miércoles 13 de mayo de 2026, sirvió de escenario para que el atacante mexicano demostrara su capacidad técnica y su intención de afianzarse como titular en el esquema canadiense, equipo al que llegó a principio de año.

Apenas al minuto 10 del primer tiempo, Ríos aprovechó un balón suelto en las inmediaciones del área tras una asistencia de Matty Longstaff. Sin dudarlo, el mexicano sacó un disparo potente y colocado que se incrustó en la escuadra derecha de la portería defendida por James Pantemis, marcando el 1-0 provisional. Este tanto no solo abrió el marcador, sino que fue calificado como un verdadero "golazo" debido a la precisión del remate.

A pesar del esfuerzo del mexicano, Portland igualó al minuto 20 por conducto de Kevin Kelsy. Antes del descanso, Wiki Carmona devolvió la ventaja a Montreal al 44’, pero finalmente Cole Bassett rescató la paridad para los visitantes en el minuto 76. Ríos abandonó el terreno de juego al minuto 68 para dar lugar a Prince Owusu, aunque siguió presente en las incidencias del juego al recibir una tarjeta amarilla en el tiempo de compensación (92’).

¿Quién es Daniel Ríos? El futbolista mexicano que busca la titularidad en Montreal

Daniel Armando Ríos es un centro delantero mexicano con pasado en las filas de las Chivas de Guadalajara. Tras su paso por la Liga MX, el atacante ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el fútbol de Estados Unidos, consolidándose como un referente ofensivo en diversos clubes de la MLS como Nashville, Charlotte y Vancouver.

Actualmente, Ríos milita en el Montreal Impact, donde mantiene una competencia directa con Prince Owusu por el puesto de delantero titular.