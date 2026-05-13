Gabriel Caballero advierte irregularidad de Pumas y ve a Tuzos como candidato

El 2006 quedó tatuado en la historia del Pachuca como uno de los años más gloriosos de su existencia. Aquel equipo no solo conquistó el Clausura 2006 del futbol mexicano, también rompió fronteras al convertirse en campeón de la Copa Sudamericana, una hazaña inédita para un club mexicano.

La primera vez que Pumas y Pachuca se enfrentaron en Liguilla fue en el Apertura 2006. Mexsport

En medio de esa época dorada, los Tuzos dejaron en el camino a Pumas en el Apertura, gracias a un gol inolvidable de Gabriel Caballero, quien hoy recuerda aquellos años como una etapa irrepetible, marcada por un grupo que aprendió a ganar dentro y fuera del país.

Siempre han sido duelos muy peleados, disputados y difíciles de ganar. En aquellos tiempos recuerdo dos momentos ante Pumas, uno doloroso por perder la final de 2009 y el otro cuando salimos campeones de la Sudamericana, ya que en la liga los pudimos eliminar en cuartos de final”, señaló Gabriel Caballero en entrevista con Excélsior.

Pumas dejó más dudas que certezas en su duelo ante América. Aunque mostró momentos de intensidad y empuje, el equipo universitario evidenció problemas defensivos y falta de contundencia para cerrar el compromiso.

Consideraba a Pumas un candidato al título, pero han tenido altibajos, partidos que van cómodos y al final sufren mucho. Atacan bien, pero les cuesta defender, y ahí puede estar la diferencia de la semifinal. Para mí, Pachuca es un equipo muy regular, sólido, que defiende y ataca bien. Siempre está en liguillas, no es el caballo negro, es un candidato junto con Chivas al título”, añadió.

Reconoce el factor Efraín

Gabriel Caballero también reconoció el trabajo de Efraín Juárez al frente de Pumas, destacando la personalidad y carácter que le ha impregnado al equipo universitario. Sin embargo, considera que esa intensidad mediática no refleja necesariamente su trato cotidiano con los jugadores.

El trabajo ha sido muy bueno desde que estaba en Colombia. Algo fundamental para el técnico es el acercamiento y convencimiento con el jugador. Después toma un rol en las conferencias que no creo que sea el mismo con sus jugadores, es una forma de manejarse, de desviar las cosas hacia él. A veces dice cosas incoherentes, pero si los jugadores y la directiva están conformes con eso, está bien”, sentenció Caballero.