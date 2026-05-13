Netflix transmitirá más partidos de la NFL y sacude a la TV tradicional

La frontera entre entretenimiento y deporte se desdibuja a velocidad de streaming. Netflix dejó de ser un actor periférico en la NFL y ahora ocupa una franja central del calendario con partidos en vivo, fechas festivas y ceremonias que antes pertenecían a la televisión abierta.

El nuevo acuerdo, anunciado en su presentación a anunciantes de 2026, extiende la relación hasta la temporada 2029-2030 e introduce una presencia sostenida a lo largo del calendario. La plataforma tendrá cinco partidos de temporada regular, repartidos en momentos estratégicos que combinan audiencia masiva y valor simbólico.

Netflix dará el kickoff en Australia

El paquete arranca con el juego inaugural transmitido desde Australia entre los Rams y 49ers. Continúa con un partido en la víspera de Acción de Gracias, dos encuentros el día de Navidad y un duelo en la semana 18, justo cuando la liga define su mapa de playoffs.

A ese inventario se suma la transmisión global de los NFL Honors a partir de 2027, la gala que reconoce al Jugador Más Valioso, novatos del año y entrenadores, en la antesala del Super Bowl.

Netflix dejó de ser un videocine digital para convertirse en un gigante de los deportes Redes sociales

Del documental al control del espectáculo

La incursión de Netflix en el futbol americano no comenzó en el campo, sino en la narrativa. Series como “Quarterback” abrieron la puerta al vestidor y a la intimidad de la liga, un terreno que durante décadas estuvo blindado por las cadenas tradicionales.

Ese acceso le permitió construir una relación distinta con la audiencia. No se trataba sólo de transmitir partidos, sino de contar historias, seguir carreras y convertir a los jugadores en personajes recurrentes dentro del ecosistema de la plataforma.

El salto hacia los juegos en vivo marca un cambio de escala. Netflix ya no acompaña el producto, ahora lo distribuye. Y lo hace con una lógica distinta: eventos concentrados en fechas de alto consumo, ventanas globales y una audiencia potencial que supera los 200 países.

La liga encuentra ahí una expansión natural. La NFL lleva años empujando su internacionalización con partidos fuera de Estados Unidos y calendarios más flexibles. El streaming encaja como un socio que no depende de geografías ni de parrillas tradicionales.

Partido antes del Día de Acción de Gracias

Por primera vez en la historia de la NFL , habrá un partido en la víspera del Día de Acción de Gracias, y será un duelo de la NFC entre Ramsy Packers, transmitido por Netflix. Este encuentro marca la primera vez en la era del Super Bowl que la NFL celebra un partido un miércoles de noviembre.

La NFL lleva más de 100 años jugando partidos en Acción de Gracias, pero esta temporada es la primera vez que la liga programa un partido para la noche anterior a Acción de Gracias (25 de noviembre). Es probable que esta tradición se mantenga, ya que Netflix firmó un acuerdo para transmitir el partido durante las próximas cuatro temporadas (2026-2029).

Presión sobre las cadenas tradicionales

El avance de Netflix altera un equilibrio que durante décadas sostuvo a gigantes como Fox Corporation, CBS o NBC. Las cadenas construyeron su dominio sobre los derechos deportivos en vivo, uno de los últimos bastiones de la televisión lineal.

Ahora compiten contra una plataforma que no solo compra derechos, sino que redefine la forma de consumirlos.

Los partidos asignados a Netflix no son residuales. La liga le ha cedido espacios con alto valor comercial, incluyendo fechas festivas y juegos con implicaciones deportivas. Además, algunos de esos encuentros provienen de paquetes previamente asociados a otras cadenas o plataformas.

El comisionado Roger Goodell cada vez reparte más juegos en exclusiva al streaming

El movimiento también tiene implicaciones regulatorias. En Estados Unidos han surgido llamados desde organismos como la Comisión Federal de Comunicaciones y actores políticos para preservar el acceso gratuito a ciertos contenidos deportivos, ante el avance del modelo de suscripción. Un calendario rediseñado para el streaming

La estrategia conjunta entre la NFL y Netflix responde a una lógica clara: convertir cada transmisión en un evento global.

El partido inaugural desde Melbourne no sólo abre la temporada, también amplía la huella internacional de la liga. La víspera de Acción de Gracias introduce una nueva tradición televisiva, mientras que los juegos de Navidad consolidan una ventana que Netflix ya había explorado desde 2024.

La inclusión de un partido en la semana 18 añade tensión competitiva, con posibles implicaciones de playoffs. Y la transmisión de los NFL Honors completa el ciclo, desde el campo hasta la premiación.

En paralelo, Netflix expande su modelo publicitario a 15 nuevos países a partir de 2027, una señal de que el deporte en vivo se integra a su estrategia comercial global.

La NFL no abandona a sus socios tradicionales, pero diversifica su mapa de distribución. Netflix, por su parte, deja de ser un invitado en el ecosistema deportivo y empieza a comportarse como un dueño de cartelera.

El resultado es un cambio estructural. El fútbol americano, uno de los productos más codiciados de la televisión, entra en una nueva etapa donde el control ya no pertenece exclusivamente a las cadenas, sino a plataformas capaces de convertir cada partido en un evento global bajo demanda.