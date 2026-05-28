¡Insólito en Roland Garros! Le roban la raqueta a Tiafoe y la recupera con un trueque

La celebración del tenista estadounidense Frances Tiafoe ha sido una de las historias más curiosas en la edición 2026 de Roland Garros porque, luego de asegurar su posición en la tercera ronda del segundo Grand Slam del año, realizó una celebración icónica, la cual le ha costado una raqueta que ahora quiere recuperar.

Tiafoe disputó un partido de cuatro horas y 43 minutos frente al polaco Hubert Hurkacz en la segunda ronda. El norteamericano, sembrado número 19 del torneo, se impuso con parciales de 6-7, 7-6, 6-4, 6-7 y 6-4 en medio de la intensa ola de calor que azota a París en la cancha 14, un resultado que le ha dado la vuelta al mundo no por el marcador, sino por los festejos. El tenista americano se lanzó a la zona de los espectadores rompiendo los protocolos del deporte.

Fue en ese instante de emoción cuando un espectador aprovechó el descuido para arrebatarle la raqueta de las manos. Envuelto en el momento, el tenista de 28 años no se percató del robo al momento; caminó de regreso a la arcilla, se quitó la playera y recibió la ovación de las gradas. Minutos después notó que algo le faltaba y fue cuando descubrió lo que había perdido: la raqueta de la victoria.

Frances Tiafoe ofreció una gran recompensa para recuperar su raqueta. REUTERS

Dos boletos gratis a cambio de la raqueta de la victoria

Al confirmar que su raqueta había desaparecido entre la multitud, el dos veces semifinalista del US Open decidió tomar la situación con humor y recurrir a las plataformas digitales. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el jugador lanzó un llamado para invitar a la persona que tomó su raqueta a regresarla y, a cambio, recibir una importante recompensa.

“Atmósfera irreal en la Cancha 14 hoy. Pero debo decirle al fan que se llevó mi raqueta al final, cuando estaba celebrando con todos ustedes... ¿Podrías por favor devolvérmela? Te bendeciré con dos boletos para mi próximo partido”, escribió el estadounidense.

La estrategia dio resultado inmediato. En una entrevista posterior, Tiafoe confirmó entre risas que logró recuperar el artículo tras el intercambio de entradas coordinado por su equipo de trabajo. Para él era importante tenerla dado que era con la cual “gané el partido”.

Ahora, su próximo encuentro en Roland Garros será ante el portugués Jaime Faria.