¿El peor enemigo de los Dodgers? Un lomito suavecito provoca insólita lesión de valioso prospecto

El beisbol ya tenía suficientes maneras de lastimar a un pelotero. Rectas de 160 kilómetros por hora, barridas que destrozan tobillos, jardineros chocando contra bardas y pitchers que dejan el codo en cada lanzamiento. Ahora hay un nuevo enemigo en la lista y viene moviendo la cola.

El equipo filial Doble A de los Dodgers suspendió temporalmente su popular programa de perros recogebats después de que uno de sus prospectos más valiosos terminara lesionado en una escena que pareció salida de una comedia deportiva.

Kendall George, jardinero de 21 años y una de las joyas del sistema de ligas menores de los Dodgers, sufrió una lesión en la rótula izquierda durante el partido del lunes con los Tulsa Drillers luego de intentar evitar una colisión con un perro que corría hacia el plato para recuperar un bate.

Difícil de creer

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales. George avanzaba hacia dogout durante la segunda entrada cuando de pronto tuvo que brincar desesperadamente para quitarse del camino mientras el perro aparecía en dirección contraria, totalmente concentrado en su misión de recuperar madera y ajeno al tráfico humano en las bases.

La maniobra terminó peor que muchas barridas en Grandes Ligas. George cayó mal, golpeó su casco contra el suelo y se quedó rengueando mientras caminaba hacia el dugout con evidente frustración. Los Dodgers creen que evitó una lesión mayor, aunque el susto bastó para cancelar de inmediato el experimento canino.

Durante años, varios equipos de ligas menores han utilizado perros entrenados para recoger bates entre entradas, una tradición diseñada para entretener aficionados y llenar de ternura los tiempos muertos. Normalmente el mayor riesgo era que alguien terminara distrayéndose demasiado viendo al perro y olvidara el marcador. Hasta ahora.

La lesión resulta todavía más inoportuna considerando el gran momento que atravesaba George. El jardinero fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2023 gracias a una velocidad explosiva que lo convirtió en una pesadilla sobre las bases. La temporada pasada robó 100 almohadillas en la Liga del Medio Oeste y este año había comenzado a destacar también con el bate.

Antes del accidente perruno, George bateaba para .333 con 26 robos en 29 intentos.

En otras palabras, los Dodgers tenían un prospecto encendido hasta que apareció un labrador con exceso de entusiasmo laboral.

El incidente también deja una postal perfecta de las ligas menores, ese universo donde el beisbol mezcla desarrollo deportivo con entretenimiento casi circense.