VIDEO: La patada en la cabeza por la que Marco Fabián terminó con cuatro puntadas

Marco Fabián terminó ensangrentado luego de recibir una fuerte patada durante un partido de futbol 7 en Estados Unidos. El exjugador de Chivas sufrió un duro impacto en la oreja derecha durante el duelo entre el Boca Dallas y el Mint Hill FC dentro del torneo conocido como The Soccer Tournament.

La acción quedó exhibida en una historia de Instagram compartida por el propio futbolista mexicano. En las imágenes se observa cómo un jugador rival levantó de más la pierna y terminó golpeando a Marco Fabián con los tachones directamente en la zona de la oreja.

El golpe provocó una aparatosa herida que dejó sangre en el rostro del mexicano de 36 años. Más tarde, el exseleccionado nacional también publicó una fotografía mostrando cómo quedó tras el contacto y confirmó que tuvo que recibir 4 puntadas.

“Gracias a todos por sus mensajes, hoy comenzamos el día con gol, pero también con cuatro puntadas”, escribió Marco Fabián en sus redes sociales luego del encuentro.

Pese al fuerte golpe, el mexicano logró colaborar con un tanto en la victoria de Boca Dallas por marcador de 4-0 en su debut dentro del torneo que reúne a exfutbolistas, celebridades y jugadores profesionales en activo.

Actualmente, Marco Fabián forma parte del Boca Dallas, un equipo de futbol 7 originario de Texas que participa en el The Soccer Tournament, evento que reparte un premio de un millón de dólares al campeón y que se ha convertido en uno de los festivales de futbol más llamativos en Estados Unidos.

El torneo se disputa del 27 de mayo al 1 de junio en el WakeMed Soccer Park, ubicado en Cary, Carolina del Norte, con un calendario de 160 partidos distribuidos en apenas seis días.

Además de Marco Fabián, el Boca Dallas también cuenta con la presencia del brasileño Douglas Costa, futbolista que brilló durante años en clubes europeos como la Juventus y el Bayern Múnich.

El exjugador de Chivas volvió a hacerse viral por una situación dentro de la cancha, aunque esta vez no fue solamente por su futbol, sino por una jugada que terminó dejándolo con sangre y puntos de sutura desde el arranque del torneo.