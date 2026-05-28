El camión de la Selección Mexicana lucirá un diseño único en el Mundial 2026 

Los autobuses oficiales de las 48 selecciones nacionales que competirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 serán una expresión de arte infantil en cada uno de sus recorridos y dejarán de ser simples vehículos de transporte.

La empresa coreana, Hyundai Motor Company, en alianza con la FIFA, presentó los diseños que vestirán las unidades durante el torneo, los cuales están inspirados en ilustraciones originales creadas por niños de todo el planeta seleccionados en un concurso global denominado "The Greatest Cheer".

Aficionados de entre 5 y 12 años plasmaron su pasión por el fútbol y el orgullo por sus países. Tras recibir miles de propuestas, se seleccionaron 48 creaciones ganadoras, una por cada nación clasificada. Las obras seleccionadas han sido replicadas para ubicarse en los laterales de los camiones.

En el caso del dibujo que acompañará a la Selección Mexicana en sus tres partidos iniciales del Grupo A ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, se reflejan varios elementos de la cultura local como los sombreros, las máscaras de luchador, piñatas, entre otros.

Estos son otros de los camiones con los dibujos para el Mundial 2026 Redes Sociales

¿Cómo será la decoración de los camiones oficiales?

La dirección creativa del proyecto fue desarrollada por la FIFA, mientras que la firma automotriz se encargó de acoplar las ilustraciones de los niños a los costados de los transportes. La decoración exterior de cada autobús integrará tres elementos clave:

Ilustraciones originales: Los dibujos ganadores de los niños serán totalmente visibles en las ventanas del autobús.

Los dibujos ganadores de los niños serán totalmente visibles en las ventanas del autobús. Identidad de la FIFA: Se añadirán los elementos visuales y logotipos oficiales de la justa de 2026.

Se añadirán los elementos visuales y logotipos oficiales de la justa de 2026. Identidad nacional: Se plasmarán paletas de colores, patrones de unión e iconografía inspirada en las raíces de cada país participante.

Los camiones de los países anfitriones ya han sido exhibidos y en los próximos días la firma coreana presentará los siguientes, esto a menos de tres semanas del arranque de la competencia en México, Estados Unidos y Canadá.