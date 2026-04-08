Isaac del Toro tuvo que abandonar la Itzulia Basque Country 2026 tras sufrir una caída durante la etapa 3, con salida y llegada en Basauri. Para el mexicano, todavía hay varias citas que tiene programadas para correr en el mes de abril.

El mexicano se vio envuelto en una caída con otros corredores cuando faltaban más de 80 kilómetros para la llegada, situada en la periferia de Bilbao. ‘Torito’ quedó seriamente lastimado, más de su pierna derecha.

El UAE-Team Emirates anunció el abandono de Isaac del Toro en la Itzulia 2026 e indicó que proporcionará una actualización sobre el mexicano en su “momento”.

CALENDARIO QUE LE RESTA A ISAAC DEL TORO EN ABRIL DE 2026

- 19 de abril / Amstel Gold Race.

- 22 de abril / La Fleche Wallonne.

- 26 de abril / Lieja-Bastoña-Lieja.

Isaac del Toro tomó la salida en la octava posición de la general, a +2:44 del líder de la Itzulia 2026, el francés Paul Seixas.

El francés Axel Laurence ganó la Etapa 3 de la Itzulia 2026 tras imponerse en un duelo contra el español Igor Arrieta en los últimos metros del recorrido de este miércoles. La carrera la sigue comandando Paul Seixas, ganador de las primeras dos etapas.