Moïse Kouamé: El adolescente que conquista Roland Garros y hace olvidar los favoritos

Mientras la eliminación de Jannik Sinner dejó un vacío inesperado en el cuadro masculino de Roland Garros, el público parisino encontró un nuevo nombre al que aferrarse. Tiene 17 años, juega sin miedo y celebra cada punto como si estuviera escribiendo una película frente a sus compatriotas.

Moïse Kouamé se convirtió el jueves en el rostro inesperado del torneo tras derrotar al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8) en un partido que rozó las 5 horas y terminó con la Suzanne-Lenglen convertida en una fiesta francesa.

El adolescente francés sobrevivió a un colapso físico, a los nervios de un desempate definitivo y a una desventaja de 5-3 en el quinto set. También levantó un 8-7 en contra en el tiebreak final antes de cerrar el encuentro con una dejada que apenas tocó la raqueta de Vallejo antes de morir en la red.

Kouamé cayó de espaldas sobre la arcilla. Luego se levantó lentamente, se golpeó el pecho y señaló a las tribunas mientras miles de aficionados coreaban su nombre. Roland Garros acababa de adoptar a un nuevo héroe.

Siempre he soñado con hacer esto: animar al público y dar un buen espectáculo en la cancha”, dijo Kouamé.

Estoy tratando de entender cuál es el momento adecuado para sentir la mayor energía que me transmite el público”.

Francia lleva años esperando a un nuevo referente masculino capaz de despertar la emoción popular en París. Y en una edición marcada por la temprana derrota de Sinner, el torneo encontró una narrativa distinta, menos calculada y mucho más visceral.

El número 318 del ranking terminó completamente exhausto. Se sentó con una toalla sobre la cabeza mientras el público cantaba “Gracias, Moisés, gracias, Moisés”. Antes de hablar en la cancha tuvo que inclinarse por los calambres y vaciarse una botella de agua sobre la cabeza.

Esta victoria es para ustedes”, dijo dirigiéndose a los aficionados. Gracias, porque sinceramente, sin ustedes nunca habría ganado este partido. No se imaginan lo mucho que me apoyaron con sus constantes gritos. Cuando iba perdiendo 5-3 en el quinto set, nunca dejé de creer”.

Moise Kouame se impuso al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo REUTERS

La irrupción de Kouamé no empezó este jueves. El martes derrotó en sets corridos al croata Marin Čilić, campeón del US Open 2014, para convertirse en el primer jugador nacido en 2008 o después en ganar un partido de Grand Slam.

Cilic quedó sorprendido por la madurez competitiva del francés.

Kouamé explicó que buena parte de su evolución ha pasado por el trabajo mental junto a su equipo, donde aparece un nombre importante del tenis francés, Richard Gasquet.

Esto es muy importante. Cuando el nivel es alto, es crucial jugar lo mejor posible en los puntos clave”, afirmó Kouamé.

Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia entre ganar o perder el partido. Me alegra mucho que diga que soy bastante fuerte, porque le he dedicado muchas horas de entrenamiento a ese aspecto”.

Su entrenador Liam Smith aseguró que el enfoque ha estado en eliminar las desconexiones típicas de los jugadores jóvenes cuando enfrentan escenarios de máxima presión.

Cuando pasas de ser un jugador joven de categorías inferiores a las grandes ligas, ves muchos errores de principiante o lapsos de concentración”, explicó Smith.

Kouamé enfrentará ahora al chileno Alejandro Tabilo, aunque su discurso ya apunta mucho más lejos que una tercera ronda.

En marzo ya había dado señales de su potencial al convertirse en el ganador más joven de un partido en la historia del Masters de Miami. Aquella actuación incluso provocó un mensaje de felicitación de Novak Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam.

Ahora París empieza a descubrirlo por sí mismo. Y en un torneo que parecía perder una de sus grandes figuras demasiado pronto, un adolescente francés acaba de devolverle electricidad a Roland Garros.