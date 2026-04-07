Lo que le espera a Isaac del Toro en Etapa 3 de Itzulia; ¿dónde ver EN VIVO?

Isaac del Toro ascendió posiciones tras la Etapa 2 de la Itzulia Basque Country 2026, y este miércoles tratará de ganar lugares y, sobre todo, recortar tiempo con el líder de la competencia, el joven de 19 años, Paul Seixas.

La Etapa 3 de Itzulia 2026 tendrá Basauri, periferia de Bilbao y a las orillas del río Nervión, como salida y meta. Será un recorrido de 152.8 kilómetros, con tres puertos de montaña y dos sprints. También cuenta con casi 2.900 metros de desnivel.

Paul Seixas, de 19 años, ya ganó las etapas 1 y 2 de la Itzulia Basque Country 2026 AFP

Isaac del Toro tendrá otra oportunidad de lucir la explosividad que le caracteriza en montaña, aunque no será nada sencillo, debido a que este martes Paul Seixas dio un ataque letal para coronarse en solitario. El corredor de Decathlon CMA CGM reforzó su ‘maillot’ amarillo, tras haber ganado este lunes la contrarreloj.

La Etapa 3 no será decisiva, pero sí peligrosa para corredores mal colocados o con equipos justos, advierte la organización.

De ganar la Itzulia Basque Country 2026, Paul Seixas se convertirá en el primer corredor francés en ganar una prueba por etapas desde que Christophe Moreau lo hizo en 2007. El joven de 19 años tiene una distancia considerable con su más cercano perseguidor, Primoz Roglic, con 1’59”.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 3 DE ITZULIA 2026?

- Claro Sports.

- Azteca Deportes.

La transmisión iniciará a partir de las 7:30 horas de este miércoles 8 de abril de 2026.

Actualmente, Isaac del Toro es octavo general y está a más de dos minutos de Paul Seixas.