¡Se acabó la diplomacia! Tom Brady rompe el silencio y lanza emotivo apoyo a los Patriotas

La tensión previa al Super Bowl LX en Santa Clara ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Tras días de mantenerse en una postura neutral que incluso fue tachada de "política" por sus excompañeros, Tom Brady finalmente ha decidido elegir un bando en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.

El legendario mariscal de campo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente de apoyo a los New England Patriots, el equipo donde forjó su leyenda durante dos décadas luego de que varios exjugadores, comentaristas y fanáticos lo criticaran por no decidir apoyar a su antiguo equipo.

“No tengo un interés particular en esta pelea. Que gane el mejor equipo”, dijo Brady en días pasados.

Esta aparente indiferencia no cayó bien en el vestidor histórico de los Patriots. Excompañeros como Vince Wilfork arremetieron contra él, calificando sus palabras como "tonterías políticas", mientras que Rob Gronkowski sugirió que la competitividad de Brady es tan alta que "probablemente desearía ser él quien estuviera jugando".

El mensaje a Robert Kraft: "Ve por ese séptimo anillo"

Sin embargo, el viernes por la noche, el "GOAT" decidió dar marcha atrás y mostrar su verdadera lealtad. Brady publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto al dueño de los Patriots, Robert Kraft, acompañada de un mensaje que borró cualquier duda sobre su apoyo: “Sabes que te respaldo, RKK. Consigue ese séptimo anillo para que podamos estar empatados”.

El acrónimo RKK hace referencia a Robert Kenneth Kraft. Con este gesto, Brady no solo respalda a su antiguo mentor en una semana donde Kraft fue polémicamente excluido del Salón de la Fama.

Los éxitos de Tom Brady con los Patriotas

La historia de Tom Brady en Foxborough es, sin duda, la dinastía más grande en la historia de la NFL. Estos son los números y logros que lo vinculan de por vida con la franquicia: