El novato de los Giants, Cam Skattebo desata polémica en la NFL al negar el CTE: “es una excusa”

El corredor de los Giants de Nueva York, Cam Skattebo, se encuentra en el centro de una severa polémica tras cuestionar públicamente la existencia de la encefalopatía traumática crónica (CTE) y el asma, calificándolas como simples "excusas".

Durante su participación en el podcast Bring the Juice with Frank Dalena, Skattebo fue cuestionado sobre si consideraba que la CTE, una enfermedad cerebral degenerativa vinculada a golpes repetitivos en la cabeza, era real. Su respuesta fue tajante: "No. Es una excusa". El tono de la conversación escaló cuando el presentador sugirió que el asma también era una justificación médica innecesaria, a lo que el jugador añadió que era "falsa" y que quienes la padecen deberían simplemente "respirar aire".

Las declaraciones del novato han causado una profunda molestia en el entorno de la liga, dado que la CTE es una realidad médica que ha devastado la vida de numerosas leyendas del futbol americano. La ciencia ha confirmado que esta condición está directamente relacionada con casos de depresión severa, pérdida de memoria y comportamiento errático que han culminado en tragedias.

El peso de una realidad trágica

Los comentarios de Skattebo ignoran el historial de jugadores que, tras años de colisiones en el campo, tomaron decisiones fatales. Nombres como Junior Seau, quien se suicidó en 2012, y Dave Duerson, quien se quitó la vida pidiendo específicamente que se estudiara su cerebro para detectar CTE, son recordatorios constantes de la peligrosidad de este deporte. El caso de Aaron Hernñandez, quien presentaba uno de los niveles más severos de daño cerebral registrados en un hombre de su edad, también subraya que la CTE es una crisis de salud pública en el deporte profesional.

Un estilo de juego violento bajo la lupa

Skattebo llegó a la NFL precedido por una reputación de jugador "ultrarudo". Desde su etapa en el futbol colegial, se distinguió por un estilo de juego frontal y violento, lanzándose como un proyectil humano contra los defensivos rivales. Esta agresividad, aunque celebrada por algunos aficionados, le ha pasado factura física, incluyendo una aparatosa lesión de rodilla que puso en duda su transición al profesionalismo.

Incluso los rituales de Skattebo previos a los partidos han sido descritos como comportamientos de choque extremo, lo que hace que sus declaraciones sobre la CTE resulten irónicas para los especialistas, dado que su propio estilo de juego lo coloca en el grupo de mayor riesgo para desarrollar patologías cerebrales a largo plazo.