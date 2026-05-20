Cruz Azul pierde batalla antes de la final: rechazan petición para cambiar árbitro ante Pumas

La polémica arbitral ya comenzó a jugar la final del futbol mexicano incluso antes del silbatazo inicial. La solicitud formal presentada por Cruz Azul para modificar la designación arbitral del partido de vuelta ante Pumas fue rechazada por las autoridades correspondientes, quienes respondieron con un rotundo “no” a la petición cementera.

De acuerdo con información de TUDN, la postura institucional fue clara. Los clubes no tienen ni deben tener participación en la elección de los árbitros para los partidos, incluyendo una final del futbol mexicano.

¿Por qué se informó el Cruz Azul?

La inconformidad de Cruz Azul surgió tras conocerse la designación de Daniel Quintero Huitrón para el encuentro de vuelta programado el próximo domingo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Dentro del entorno celeste existe molestia debido a antecedentes recientes donde consideran que el silbante cometió errores que terminaron perjudicando al equipo.

El tema escaló rápidamente dentro del debate futbolístico y encontró eco incluso en voces del arbitraje mexicano. El exárbitro Francisco Chacón cuestionó públicamente la decisión de la Comisión de Árbitros y aseguró que existían opciones con mayor consenso para dirigir el encuentro más importante del torneo.

Pese a la presión mediática y al ruido generado alrededor del nombramiento, la Comisión de Árbitros decidió mantener sin modificaciones la designación para el duelo definitivo entre universitarios y cementeros.

Así, la final entre Pumas y Cruz Azul llegará al domingo envuelta en tensión no sólo futbolística, sino también arbitral.