Omar "N" es detenido en Culiacán, ¿De qué se le acusa? 

Julio César Chávez es la máxima leyenda del boxeo mexicano gracias a su gran talento arriba del ring, sin embargo, sus hijos no han tenido la misma suerte y han estado marcados por problemas con la ley, ensombreciendo el legado de su padre.

En medio de este panorama complicado, el nombre de Omar "N", hijo menor de JC, ha vuelto a aparecer en los titulares y no precisamente por culpa del deporte.

Omar "N" previo a una pelea Instagram

Omar "N" es detenido en Culiacán

Este día, la Policía Estatal Preventiva (PEP) informó la detención de Omar "N" en Culiacán, Sinaloa, para posteriormente trasladarlo al Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, la captura del hijo de JC Chávez se llevó a cabo a las 08:53 horas del 20 de mayo de 2026.

La información que proporciona el mismo Centro Penitenciario señala que aparece con estatus de “en traslado”, por lo que hasta este momento no existe ningún pronunciamiento por parte de las autoridades de las causas de su detención.

Omar "N" ha lidiado con problemas personales como adicciones al juego y las drogas. Su padre, Julio César Chávez, reveló en diferentes momentos que lo ha internado en clínicas de rehabilitación, incluso tras episodios de paranoia.

¿Quién es Omar "N"? El hijo detenido de Julio César Chávez

Omar "N", conocido como "El Businessman" o "El Terremoto", nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Hijo del icónico Julio César Chávez y hermano menor de Julio César Chávez Jr., debutó profesionalmente a los 16 años el 16 de diciembre de 2006 en su tierra natal, con una victoria por knockout en el primer asalto.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en divisiones como welter, mediano y super mediano, acumulando un récord profesional de alrededor de 41-9-1 con 28 triunfos por knockout.

Omar "N", boxeador mexicano Instagram

Entre sus logros destaca la obtención del título WBC Youth Intercontinental Welterweight en 2011 al vencer a Alberto Martínez. Ha enfrentado a rivales de renombre, como Jorge "Maromerito" Páez Jr., ante quien sufrió una de sus derrotas por decisión.

A pesar de altibajos por lesiones, adicciones y la presión del apellido, Omar ha mantenido actividad en el ring hasta fechas recientes, con victorias en 2026.

Omar “N”, segundo hijo de Julio César Chávez que es detenido

Con la detención de Omar “N”, los dos hijos varones del legendario Julio César Chávez han pasado por prisión en menos de un año. La detención de Omar ocurre en su tierra natal, Culiacán, donde la familia tiene profundas raíces.

Su hermano mayor, Julio César Chávez Jr., fue arrestado el 2 de julio de 2025 en Studio City, California. Fue acusado de estar en Estados Unidos de forma ilegal (visa vencida), falsificación de documentos migratorios y además tenía una orden de aprehensión activa en México por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

Tras su deportación el 19 de agosto de 2025, Chávez Jr. ingresó al CEFERESO en Hermosillo, Sonora, sin embargo, obtuvo libertad provisional. Actualmente se encuentra en libertad condicional, enfrentando su proceso judicial.

La familia Chávez aún no ha emitido un comunicado oficial sobre este nuevo incidente, sin embargo, como ha ocurrido en casos anteriores, se espera que Julio César Chávez pudiera salir a pronunciarse en las próximas horas.