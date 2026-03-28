¿Se retira Max Verstappen de la F1? el piloto de Red Bull siembra dudas sobre su continuidad

Max Verstappen dejó algo más que un resultado discreto en la clasificación del Gran Premio de Japón. Su undécimo lugar en la parrilla abrió una grieta poco habitual en su discurso, una mezcla de desconexión, cansancio y dudas que apuntan más allá de un fin de semana complicado.

El piloto de Red Bull Racing, cuatro veces campeón del mundo, se mostró inusualmente introspectivo tras bajarse del monoplaza. Sin rastro de la frustración que solía acompañar sus tropiezos, describió un estado distinto, más difícil de definir.

Ya ni siquiera estoy frustrado. Hay muchas cosas que personalmente tengo que averiguar”. Cuando le pidieron precisión, respondió con una sola palabra: vida.

El contexto deportivo refuerza el tono. Red Bull ha perdido terreno frente a Mercedes, que dominó la sesión con la pole del joven Kimi Antonelli, incluso por delante de su compañero George Russell. Verstappen, en cambio, quedó por detrás de su propio compañero, Isack Hadjar, en una jornada que reflejó el retroceso competitivo de su escudería.

Los resultados recientes dibujan la misma tendencia. Fue sexto en Melbourne y abandonó en Shanghái. En Suzuka, uno de sus circuitos predilectos, quedó fuera del top 10 en clasificación.

Si no es divertido, la motivación desaparece”, explicó.



Mantiene críticas al reglamento

Parte de su malestar apunta al rumbo técnico de la Fórmula 1. Verstappen cuestionó la complejidad de los actuales monoplazas, con sistemas híbridos que obligan a gestionar energía y ritmo en detrimento de la conducción pura. La referencia a curvas como la 130R, abordadas ahora con menor agresividad por la necesidad de recargar batería, resume su incomodidad con un modelo que considera menos visceral.

La gente no intenta callarme. Digo lo que pienso sobre la situación porque me importa el deporte. En este momento, la verdad es que no es una situación agradable. Seguimos adelante y lo intentaremos".

A pesar de su contrato vigente hasta 2028, con un salario estimado en torno a 70 millones de dólares anuales, el neerlandés ha comenzado a mirar fuera del paddock. Su reciente participación en una carrera de resistencia en Nürburgring alimenta la posibilidad de explorar otras categorías, aunque sin anuncios formales.

Verstappen evitó responsabilizar a su equipo. Reconoció el esfuerzo interno y subrayó que el problema no es humano, sino estructural. También admitió que los cambios reglamentarios previstos a corto plazo serán limitados y no alterarán de forma sustancial el panorama actual.