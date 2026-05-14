FIFA Fan Festival Guadalajara 2026: Guía completa para vivir el Mundial en la Perla Tapatía

Guadalajara se reporta lista para convertirse en el epicentro de la fiesta futbolística con el FIFA Fan Festival 2026 y, a diferencia de otras sedes del Mundial 2026 que solo operarán su zona de fanáticos algunos días, la Perla Tapatía ha tirado la casa por la ventana y anunció que la fiesta en las calles se dará en cada uno de los 104 partidos de la justa deportiva.

Del 11 de junio al 19 de julio, la Plaza de la Liberación se transformará en el punto de encuentro oficial para miles de aficionados que buscan vivir la pasión de la Copa del Mundo en Guadalajara, ciudad que no solo vivirá cuatro partidos como sede mundialista, sino que quiere ser recordada por poner ambiente en todo el torneo garantizando 39 días de actividad ininterrumpida en el corazón del Centro Histórico, con la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado como testigos.

Entrada gratuita y acceso para todos

Una de las grandes ventajas de este evento es que la entrada será completamente gratuita. Para acceder no es necesario contar con un boleto ni un registro previo, simplemente llegar y disfrutar, aunque se debe estar consciente que habrá muchos fanáticos.

El acceso está permitido para personas de todas las edades; sin embargo, los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

Debido a la alta afluencia esperada, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar, ya que el reingreso está sujeto a la capacidad del recinto.

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Reglas de convivencia y artículos prohibidos

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el comité organizador ha establecido lineamientos estrictos:

Ambiente libre de humo: No se permite fumar ni el ingreso de encendedores, cigarros electrónicos o vaporizadores.

Alimentos y bebidas: Está prohibido ingresar con productos externos. Dentro del festival habrá venta de alimentos y bebidas, incluyendo alcohol de las marcas patrocinadoras oficiales.

Clima y mascotas: No se permite el acceso con paraguas; se sugiere el uso de impermeables. Asimismo, las mascotas no tienen permitido el ingreso, con excepción de perros de asistencia debidamente acreditados.

Tecnología: Se prohíben cámaras profesionales y drones. El uso de teléfonos celulares está permitido.

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Sistema de pago Cashless

El FIFA Fan Festival operará bajo un modelo principalmente cashless. Se aceptarán tarjetas de crédito, débito y dispositivos electrónicos. Para quienes porten efectivo, existirán puntos designados para canjearlo por una tarjeta oficial del evento, la cual será el único método para realizar consumos internos.