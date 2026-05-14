César 'Chino' Huerta duda de su lugar en el Mundial 2026 con Selección Mexicana

A menos de un mes de que ruede el balón en la máxima justa del futbol, los boletos finales para integrar la Selección Mexicana siguen en el aire. Entre los nombres que generan intenso debate en la afición destaca el de César 'Chino' Huerta, quien a pesar de figurar en la codiciada prelista de 55 seleccionados, mantiene los pies en la tierra y admite con madurez que su participación en el Mundial 2026 no es algo seguro. El atacante azteca regresó a las canchas hace poco con el Anderlecht, pero sabe que el camino hacia el torneo es sumamente complicado.

César Huerta con la Selección Mexicana. Mexsport

LA LUCHA CONTRA EL TIEMPO Y LA INACTIVIDAD

El talentoso exjugador de Pumas y Chivas vivió una auténtica pesadilla deportiva al pasar siete meses de inactividad, una pausa prolongada que frenó de golpe su meteórico ascenso. Sin embargo, la luz al final del túnel por fin apareció en el viejo continente. Este jueves, el extremo mexicano entró al campo al minuto 83 durante la gran final de la Copa de Bélgica.

César Huerta con el Anderlecht. Redes sociales

Su ingreso le dio un respiro ofensivo al Anderlecht, escuadra que logró un empate agónico de manera momentánea para forzar los tiempos extras frente al Union Saint Gilloise. Lamentablemente, el equipo del mexicano colapsó en la prórroga y perdió el anhelado título copero. A pesar del trago amargo por la derrota, el simple hecho de pisar el césped en un partido de tan alto voltaje significó una tremenda victoria personal para el canterano rojiblanco. Su objetivo principal era sacudirse el óxido acumulado y demostrar que su talento sigue intacto para competir en la élite de Europa.

UN LLAMADO AL TRICOLOR QUE NO DEPENDE DE ÉL

Al finalizar el encuentro copero, el atacante platicó frente a los micrófonos de Claro Sports y regaló una perspectiva muy honesta sobre su situación actual. Lejos de exigir un lugar en el equipo de todos, el jugador reconoció que la decisión final le corresponde únicamente al cuerpo técnico nacional. "No lo sé, eso sí que no está en mis manos", respondió tajante cuando le preguntaron sobre sus verdaderas posibilidades mundialistas.

'Chino' Huerta sentado sobre el césped. REUTERS

Para el habilidoso extremo, la prioridad absoluta en este momento es recuperar su mejor versión física y su nivel en el futbol. "Lo que está en mis manos es seguir teniendo minutos y seguirme mostrando", afirmó el jugador con evidente tranquilidad. Además, confesó que disfrutó muchísimo su regreso a la actividad después del momento tan difícil que atravesó por la falta de ritmo, por lo que solo le queda enfocarse en mejorar.

El reloj avanza sin piedad y la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está a punto de cerrarse. Faltan apenas unas semanas para el silbatazo inicial y la expectativa crece cada minuto. Aunque el talento de César Huerta resulta innegable, la tremenda falta de rodaje previo pesa como una losa muy difícil de cargar. Por ahora, el atacante se enfoca en trabajar intensamente día a día bajo las órdenes de su técnico en Bélgica, consciente de que si el tren mundialista se le escapa, él hizo absolutamente todo lo humanamente posible para intentar subirse en el último vagón.