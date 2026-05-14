¡Deschamps sorprende! Conoce a los 26 convocados de Francia al Mundial 2026

El camino hacia la gloria futbolística tomó forma definitiva para una de las potencias más temidas del planeta. El director técnico Didier Deschamps presentó la convocatoria oficial de la selección de Francia para disputar el esperado Mundial 2026, torneo que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá. Con un plantel de 26 futbolistas, el combinado europeo mezcla juventud explosiva y experiencia comprobada, teniendo a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como los máximos referentes de una ofensiva que intimida a cualquier rival desde el primer minuto.

Kylian Mbappé celebrando un gol con Francia. AFP

EL ÚLTIMO BAILE DE DESCHAMPS Y LAS SORPRESAS DEL LLAMADO

El estratega que tocó el cielo como jugador y entrenador decidió que esta Copa del Mundo será su gran torneo de despedida en el banquillo nacional. Por tal motivo, su meta principal es levantar el trofeo por tercera vez en la historia de su país y borrar el amargo recuerdo que dejó la dolorosa derrota frente a la Argentina de Lionel Messi en la final pasada.

La lista oficial para la justa, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, trajo consigo decisiones sumamente polémicas y caras nuevas. Una de las ausencias que más ruido generó entre los aficionados fue la del mediocampista Eduardo Camavinga, quien perdió su boleto al torneo tras sufrir una expulsión en la Champions League contra el Bayern Munich. En contraste, su compañero en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, sí logró colarse en la convocatoria final a pesar de protagonizar un fuerte altercado reciente con el uruguayo Federico Valverde.

Ousmane Dembélé celebra gol con PSG en la Ligue 1. Reuters

En la portería, la exclusión del guardameta Lucas Chevalier causó enorme revuelo en la prensa, cediendo su lugar al joven Robin Risser, quien viajó como tercer arquero. Además, el ataque francés sumó sangre nueva con la sorpresiva incorporación de Rayan Cherki, la joya de 22 años del Manchester City que hará su ansiado debut en un Mundial. A él se unen nombres letales como Désiré Doué y el talentoso Michael Olise. Por si fuera poco, el atacante Jean-Philippe Mateta entró de último minuto para suplir al lesionado Hugo Ekitike.

UN GRUPO ACCESIBLE Y LA PREPARACIÓN RUMBO AL DEBUT

La escuadra europea quedó instalada en el Grupo I, sector donde medirá fuerzas contra los representativos de Irak, Senegal y Noruega. El tan esperado debut mundialista ocurrirá el próximo 16 de junio frente al duro cuadro africano en la imponente cancha del MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey. Antes de volar a su moderno campamento base ubicado en la zona de Boston, los franceses disputarán un par de encuentros amistosos para afinar los últimos detalles tácticos: primero jugarán contra Costa de Marfil en Nantes y unos días después chocarán ante Irlanda del Norte en Lille.

Eduardo Camavinga siendo amonestado en el Real Madrid. REUTERS

Cabe destacar un dato nostálgico: de aquella generación dorada que conquistó la cima del futbol en Rusia hace ocho años, solamente sobreviven cuatro pilares inamovibles. El lateral Lucas Hernández, el incansable motor del mediocampo N'Golo Kanté, y los ya mencionados astros del ataque Mbappé y Dembélé. Por otro lado, la solidez en la parte baja del campo estará a cargo de figuras emergentes como William Saliba, defensor central del Arsenal que promete convertirse en una auténtica muralla impenetrable durante el certamen internacional.

A continuación, la lista definitiva de los elegidos para representar a la escuadra nacional de Francia:

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens) y Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Mediocampistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) y Warren Zaïre-Emery (PSG).