De la gloria al descalabro: Descalifican a Max Verstappen y le arrebatan el triunfo en Nürburgring

La alegría le duró apenas un par de horas a Max Verstappen. El piloto neerlandés, que este sábado parecía haber encontrado un oasis de éxito en el "Infierno Verde" ante su crisis en la Fórmula 1, sufrió un revés reglamentario que le borró la sonrisa de tajo. Los comisarios de la ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) determinaron la descalificación oficial del Mercedes-AMG GT3 número 3, retirándole la victoria obtenida en la pista.

El motivo de la sanción fue una infracción técnica detectada durante la revisión rutinaria de la "Tyre App" por parte de la comisión técnica. De acuerdo con el reporte oficial, el equipo Winward Racing utilizó siete juegos de neumáticos durante la jornada de competencia, excediendo el límite de seis juegos estipulado por el reglamento de la categoría SP9 Pro.

Con esta decisión, el triunfo fue heredado por Dan Harper y Jordan Pepper, integrantes del equipo ROWE Racing a bordo del BMW M4 GT3, quienes habían cruzado la meta en segunda posición tras una intensa batalla con el equipo de Verstappen.

Un error que "duele" en el seno del equipo

Christian Hohenadel, director de Winward Racing, no ocultó su frustración ante el fallo administrativo que empañó el debut de la escuadra como equipo de rendimiento de Mercedes-AMG en la Nordschleife.

La descalificación duele. Desafortunadamente, se cometió un error interno que obligó a dirección de carrera a descalificar retroactivamente al auto ganador", declaró Hohenadel a través de un comunicado. El directivo ofreció disculpas a los aficionados y aseguró que el equipo realizará un análisis exhaustivo de lo sucedido para evitar que se repita en las próximas 24 Horas de Nürburgring.

Golpe anímico para Verstappen

Para Max Verstappen, este desenlace representa un golpe anímico considerable. El tricampeón de la F1 buscaba en esta carrera de resistencia recuperar la confianza y el ritmo ganador que se le ha negado en el inicio de la temporada del Gran Circo, donde actualmente ocupa un atípico octavo puesto.

La descalificación cierra un sábado de contrastes extremos para el piloto de Red Bull, quien pasó de celebrar un triunfo histórico a ver cómo su nombre desaparecía de lo alto de la clasificación por un error de cálculo con los neumáticos.