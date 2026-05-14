Selección de Alemania: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

La selección de Alemania nació en 1900, pero cuatro años después quedó afiliada a la FIFA. Su palmarés la convierte en una selección top-5 al presumir cuatro Copas del Mundo (1954, 1974, 1990 y 2014), pero con el mérito de ocho finales, y tres Eurocopas (1972, 1980 y 1996), además de una Copa Confederaciones en 2017.

Su historia también exhibe manchas. La polémica más recordada es el "Partido de la Vergüenza" en el Mundial de 1982 contra la Selección de Austria. Ambos pactaron para eliminar a Argelia.

Alemania recobró gran parte de su estatus durante las eliminatorias de la UEFA. Marcó más de 30 goles en el clasificatorio y se presentará como una de las favoritas del Mundial 2026. Es dirigida por Julian Nagelsmann, en el cargo desde 2023, mientras que el cambio generacional de los convocados perfila a Jamal Musiala y Florian Wirtz como sus principales estrellas.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA

Alemania tuvo a los primeros hermanos futbolistas en ganar una final de la Copa del Mundo. Lo hicieron Fritz y Ottmar Walter en 1954, en el “Milagro de Berna” (remontada de Alemania Occidental sobre Hungría, por 3-2), en Suiza.

Florian Wirtz considerado como una de las figuras de la selección de Alemania rumbo al mundial 2026 Reuters

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA: FLORIAN WIRTZ

Aunque la Selección de Alemania está repleta de estrellas, el momento es de Florian Wirtz. El mediocampista ha dejado atrás el amargo recuerdo de la lesión de ligamento cruzado que lo dejó fuera de Qatar 2022. El media punta del Liverpool llega al Mundial 2026 en plenitud y como el punto clave por su visión de pases filtrados en espacios reducidos; mejor compañero para Jamal Musiala perfila, imposible. Wirtz, de 22 años, es de los máximos asistentes del equipo. Su tasaje como jugador también es destacable, como el de mayor valor del plantel y la principal esperanza para que Alemania recupere su prestigio

DT. JULIAN NAGELSMANN

Julian Nagelsmann registra 17 victorias en su proceso a la Copa del Mundo. Con 38 años de edad, se perfila para ser el director técnico más joven de la justa mundialista de 2026, al tiempo que su gestión ha devuelto la ilusión competitiva al combinado germano. Su trabajo táctico destaca por un esquema 4-2-3-1, con talentos generacionales como Jamal Musiala y Florian Wirtz como elementos clave. Su carrera como entrenador comenzó a los 28 años con el Hoffenheim, posteriormente llevó a las semifinales de Champions al RB Leipzig y le brindó un título de Bundesliga al Bayern Múnich.

Lothar Matthäus es el jugador con más partidos en la historia de la selección de Alemania con 25 Mexsport

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA:

- Participaciones totales: 21 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

- Mejor posición histórica: Campeón (1954, 1974, 1990 y 2014).

- Mejor posición (Era Moderna): Campeón 2014.

- Récord histórico (Partidos): 112 PJ, 68 JG, 21 JE, 23 JP.

- Goles: 232 a favor, 130 en contra.

- Máximo goleador en Mundiales: Miroslav Klose (16).

- Jugador con más partidos: Lothar Matthäus (25).

- Gol más rápido: Ernest Lehner (25 segundos vs Austria, 1934).

- Racha de clasificaciones: 19.

- Confederación: UEFA.

En el estadio de Houston Alemania debutará ante Curazao en el mundial 2026 Reuters

GRUPO E DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA:

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE ALEMANIA:

- 14 de junio vs Curazao (11:00 horas, Houston).

- 20 de junio vs Costa de Marfil (14:00 horas, Toronto).

- 25 de junio vs Ecuador (14:00 horas, NY/NJ).

PRONÓSTICO: Invicto en fase de grupos y campeón del mundo.