Verstappen admite que Red Bull tiene muchos "problemas" tras quedar eliminado en Japón 

Lo que alguna vez fue un dominio absoluto se ha transformado en una pesadilla técnica de la que Max Verstappen no logra despertar. El cuatro veces campeón del mundo sufrió este sábado otro golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al quedar eliminado en la Q2 del Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, una de las pistas donde él había logrado en el pasado dominio absoluto.

Verstappen fue superado en el último instante de la Q2 por dos de sus compañeros de marca: su coequipero directo en Red Bull, el francés Isack Hadjar, así como por el Racing Bulls de Arvid Lindblad, quien avanzó en décimo a la Q3.

Visiblemente frustrado, Verstappen no se guardó nada al describir el comportamiento del RB22 bajo las nuevas normativas de 2026. El diagnóstico del piloto es alarmante para una escudería que solía dictar el ritmo de la ingeniería:

"El auto nunca gira a mitad de la curva. Al mismo tiempo, este fin de semana de nuevo, simplemente hay mucho sobreviraje en la entrada. Es muy difícil. Impredecible", evidenció el cuatro veces campeón del mundo.

A pesar de los intentos por corregir el rumbo antes de la sesión definitiva, el monoplaza parece tener vida propia. "Pensamos que lo habíamos arreglado un poco en la FP3, quiero decir, todavía hay mucho subviraje en el auto. Ahora, en la clasificación de nuevo, para mí, fue inconducible. Eso es algo que debemos analizar", añadió el neerlandés.

Fallo en las actualizaciones aerodinámicas

Uno de los puntos más críticos fue el fracaso de las nuevas piezas instaladas en su coche, las cuales parecen ser un paso atrás respecto a lo que ha conseguido Mercedes y Ferrari en el inicio del año.

"Estoy manejando con un paquete aerodinámico diferente este fin de semana, pero parece que no está funcionando, así que eso tampoco es muy bueno", confesó Verstappen.

"Tenemos problemas que no puedo explicar en detalle aquí que sabemos que están ahí, a veces un poco peor que otras veces. En la clasificación, simplemente regresó a un punto en el que era inconducible".

Con este panorama, la carrera del domingo se presenta como un ejercicio de supervivencia para el cuatro veces campeón.